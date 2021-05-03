أعلن حاكم إقليم "فراه" الأفغانى تاج محمد جاهد، اليوم الاثنين، مقتل ستة أفراد من قوات الأمن وفقدان آخر جراء هجوم لجماعة طالبان، على نقطة أمنية.
وأوضح جاهد أن عناصر الجماعة فجروا نقطة أمنية بضاحية "بالا بولوك" ليلا وأن خمسة جنود تمكنوا من الفرار نحو نقطة أمنية أخرى، وذلك حسبما نقلت قناة "طلوع" الأفغانية.
كما تابع الحاكم أن عناصر الجماعة هاجموا نقطة أمنية أخرى بعاصمة الإقليم إلا أن قوات الأمن تمكنت من صده ما أسفر عن مقتل وإصابة عشرة من عناصر الجماعة.
ولم تعلق "طالبان" على أى من الهجومين حتى الآن.
وفى سياق متصل لقى أربعة من أفراد قوات الأمن الأفغانية مصرعهم جراء هجوم لجماعة "طالبان" بإقليم "بغلان".
وأضاف حاكم ضاحية "نهرين" محمد عزيزى أن الجماعة هاجمت وحدة تابعة للجيش ليلا وأسرت أربعة جنود إلا أن أحدهم تمكن من الهرب لاحقا، وذلك حسبما نقلت قناة "طلوع" الأفغانية.
وتابع الحاكم أن عناصر الجماعة سرقوا أسلحة قوات الأمن بعد الهجوم وأن من بين الضحايا قائد أمني.
من جانبها أعلنت جماعة "طالبان" مسؤوليتها عن الهجوم.
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