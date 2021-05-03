وأوضح جاهد أن عناصر الجماعة فجروا نقطة أمنية بضاحية "بالا بولوك" ليلا وأن خمسة جنود تمكنوا من الفرار نحو نقطة أمنية أخرى، وذلك حسبما نقلت قناة "طلوع" الأفغانية.

كما تابع الحاكم أن عناصر الجماعة هاجموا نقطة أمنية أخرى بعاصمة الإقليم إلا أن قوات الأمن تمكنت من صده ما أسفر عن مقتل وإصابة عشرة من عناصر الجماعة.

ولم تعلق "طالبان" على أى من الهجومين حتى الآن.