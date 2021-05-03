مقتل 16 جندياً فى هجوم مسلح على وحدة عسكرية فى النيجر

كتب وكالات

قُتل 16 جندياً من الجيش النيجرى، واختُطف آخران فى هجوم مسلح قرب بلدة تيليا غرب البلاد.، وأوضح مصدر أمنى فى النيجر، أن 16 جندياً نيجرياً لقوا حتفهم فى هجوم مسلح على وحدة عسكرية قرب بلدة تيليا غرب النيجر، مبيناً أن جنديين آخرين خطفهما مسلحون مجهولون، بحسب وكالة الانباء الرسمية السعودية "واس".

ومنذ أسبوعين، قُتل ما لا يقل عن 19 شخصا فى النيجر إثر هجوم على قرية كوغورو، فى منطقة تيلابيرى (غرب) بالقرب من مالي، وفق ما ذكرت السلطات المحلية.

وقال مسؤول فى بلدية ديسا التى تدير كوغورو لوكالة "فرانس برس": "أحصينا حتى الآن 19 جثمانا وجرح اثنان خلال هذا الهجوم الذى شنه على كوغورو مسلحون وصلوا على متن دراجات نارية".

وأوضح المسؤول أن "قطّاع الطرق وجدوا (فى بداية الأمر) أشخاصا فى المقبرة قدموا للتشييع وقتلوا 9 أشخاص على الفور"، وبعد ذلك قام المهاجمون الذين لم يتم تحديد هويتهم وعددهم "بدخول القرية وأطلقوا النار على كل شخص صادفوه"، وتتعرض منطقة تيلابيرى الواقعة عند تخوم النيجر ومالى وبوركينا فاسو بانتظام لهجمات المتطرفين المسلحين.

وازدادت الهجمات على المدنيين منذ بداية العام فى النيجر حيث قتل أكثر من 300 شخص فى ثلاث موجات من الهجمات على قرى ومخيمات فى غرب البلاد عند الحدود مع مالي.