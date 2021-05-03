مصرع عامل وإصابة 3 آخرين فى تصادم سيارة بأخرى على طريق رافد جمصة بالدقهلية

الدقهلية - فريق المحافظات

لقى عامل مصرعه، وأصيب ثلاثة آخرين فى حادث تصادم على طريق المنصورة بلقاس، حال استقلالهم سيارة ملاكى والاصطدام فى المواجهة بسيارة أخرى وفر قائدها هاربا عقب ذلك.

تلقى اللواء رأفت عبد الباعث مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء مصطفى كمال مدير مباحث المديرية ، بورود بلاغ من مستشفى بلقاس العام، لمركز شرطه بلقاس بوصول كل من " ع م " 50 سنه عامل ، ومقيم قريه الخيارية دائرة مركز المنصورة، جثة هامدة ، و "ال ح " 59 سنه ميكانيكى مصاب بكدمات متفرقة بالجسم، و " م ا ال " 55 سنه ، مصاب بكسر فى قاع الجمجمة ، وتم تحويله إلى مستشفى الطوارئ بالمنصورة ، ونجل الثالث " ا م ال " 15 سنه طالب مصاب بجروح قطعيه بالوجه ، وجميعهم يقومون قرية ميت عنتر دائرة مركز طلخا، أدعاء حادث طريق .

وعلى الفور انتقل ضباط مباحث المركز إلى مكان البلاغ وبالفحص تبين، أنه أثناء قياده الأول السيارة رقم د ط ا 3,687 ملاكى على طريق رافد جمصة وبرفقته المصابين ، وأمام قرية الرزقة دائرة المركز ، اصطدمت بهم فى المواجه السيارة الرقم ط د أ 9536 سوزوكى ، فر قائده هاربا وترك السيارة .

مما أدى إلى حدوث إصابتهم ، ووفاة الأول وبسؤال المصابين ، ونجل المتوفى المدعو " خالد ع ال " 27 سنه عامل، ومقيم بذات القرية ، أيد ذات المضمون وبالفحص، وعرض تقرير مفتش الصحة، وأن سبب الوفاة هبوط حاد فى الدورة الدموية والتنفسية ، وتوقف عضله القلب، نتيجة كسر بقاع الجمجمة، وعظام الوجه ، ونزيف من الأذن والأنف ، ولا توجد شبهة جنائية .

وجار تكثيف الجهود لضبط قائد السيارة ، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 6251 لسنه 2021 جنح مركز بلقاس ، وبالعرض على النيابة العامة قررت طلب تحريات المباحث حول الواقعة وظروفها وملابساتها، وفى حاله عدم وجود شبهة جنائية يصرح بالدفن و تسليم الجثمان لذويه.