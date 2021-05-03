مسؤول رفع القمامة بالإسكندرية يرد على شكوى قارئ حول شارع خالد بن الوليد

أحمد جمال الدين -الإسكندرية - جاكلين منير

أرسل القارئ بلال حموده شكوى عبر خدمة صحافة المواطن فى اليوم السابع، يتضرر فيها من تراكم القمامة عند محطة القطار بمحافظة الإسكندرية، بالقرب من شارع خالد بن الوليد، ما يؤدي إلى انتشار الرئاحة الكريهة والحشرات الضارة الناقلة للأمراض.

وطالب القارئ فى رسالته بضرورة إزالة القمامة حرصا على الصحة العامة.

ومن جانبه أكد أحمد شحاتة مسؤل المركز الإعلامى للشركة المنوط بها رفع القمامة، أن القمامة محل الشكوى بمنطقة خالد بن الوليد داخل حرم السكة الحديد وتتبع هيئة السكة الحديد وليس شركة النظافة.

القمامة فى خالد بن الوليد

معاناة سكان خالد بن الوليد فى الإسكنتدرية مع القمامة

تأتى هذه الشكاوى ضمن مبادرة "سيبها علينا" التى أطلقها "اليوم السابع" لحرصه المستمر على التواصل مع قرائه وإيمانا منه بأن الرسالة الصحفية الأهم التى يحملها الموقع هى خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين، ويعلن "اليوم السابع" عن انطلاق أكبر مبادرة ل استقبال شكاوى القراء ومشاكلهم وتوصيل هذه المشكلات للمسئولين والمتابعة المستمرة معهم حتى حلها، بالإضافة إلى مساعدة الحالات الإنسانية والصحية، وذلك عبر خدمة "واتس آب" اليوم السابع برقم 01280003799 أو عبر البريد الإلكترونى send@youm7.com أو عبر رسائل "فيس بوك"، على أن تُنْشَر الأخبار المُصَوَّرَة والفيديوهات باسم القُرّاء.

وتعتبر هذه المبادرة واحدة من أكبر المبادرات التى يطلقها موقع "اليوم السابع" لاستقبال شكاوى المواطنين والعمل على حلها مع مختلف الجهات الحكومية، كما تتيح الخدمة الجديدة إمكانية أن يطلب القراء من فريق عمل "اليوم السابع" تغطية حدث أو التحقيق فى مشكلة تصادف أحد القراء أو قضية تهم قطاع من المواطنين أو الكشف عن نقص فى الخدمات، أو نشر شكوى أو استغاثة، أو تصحيح خبر أو معلومة على الموقع، أو إرسال فيديوهات أو صور لحدث تواجدتم فيه وسيتم نشرها باسمكم على موقع "اليوم السابع".