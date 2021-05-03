مراحل صناعة السمك المملح في مدينة نبروه "عاصمة الفسيخ".. فيديو

الدقهلية - فريق المحافظات

اكتسبت مدينة نبروة بمحافظة الدقهلية، شهرة واسعة فى إنتاج وعمل الفسيخ والأسماك المملحة بشكل عام، ولكي نتعرف على سر هذا الشهرة الواسعة، نتعرف كيف يتم عمل الفسيخ داخل مدينة نبروة.

يقول شريف اليماني صاحب محل، إنه بداية من الحصول على فسيخ جيد ، يجب أن يتم شراء السمك البوري والتأكد من أن السمكة طازجة، وذلك من خلال الخياشيم، إذ أنها يجب أن تكون حمراء اللون، والعين لامعة، ويمكنك إزالة قشرة السمكة بسهولة ، و ويتابع بأن المرحلة الأولي تبدأ بغسيل السمكة ووضعها فى المياة ، ثم يوضع السمك في برميل خشب، ويرش عليه الملح الخشن عليه ويكون من افضل انواع الملح الصخري والمصرح به من وزارة الصحة لان هناك ملح غير صحي ، وتكرر تلك الخطوة حتى مليء البرميل بالسمك، يمكنك التحكم في ملوحة الفسيخ من خلال كمية الملح، ويفضل عدم الإكثار من الملح حتى تستطيعين تناول المقبلات بجانبه، بالإضافة إلى أن الإكثار في وضع الملح على السمك أثناء تخليله يؤدي إلى نشفانه، يوضع غطاء من كيس بلاستيك فوق السمك ويضاف الملح مرة ثانية اعلي برميل الخشب واسفله السمك ، ويُقفل بإحكام،عن طريق ورق ثقيل ويفضل عدم استخدام غطاء المشمع أو بلاستك لأنه يساعد في ارتفاع درجة الحرارة، ما يؤدي إلى إفساده ، و يتراوح مدة تخليل الفسيخ من 15-20 يوما.

ويمكنك معرفة أن الفسيخ جاهز للأكل، من خلال ظهور طبقة من الزيت على سطح البرميل، ولا يفضل وضع الفسيخ خارج الثلاجة حتى لا يفسد، ولكن يمكنك وضعه في الفريزر أو الثلاجة ووضع التوابل عليه ويحفظ لمدة شهر.

ويضيف اليماني بعض المعلومات عن الأسماك المملحة والبيئه وهي أن استخدام زيت الزيتون معه يعطي طعم افضل كثيرا، بالإضافة إلى أنه صحي تمام ، وعن وجود بعض الأسماك المملحة به لون اصفر أشار إلى أن بعض أصحاب المحلات يضعوا كركم على الأسماك مما يعطي لها هذا اللون ، ولكن يفضل ان تبقي السمكة بلونها الطبيعي ، ومن يريد اي اضافات يضعها بنفسه

1عند شراء السمك البوري يجب التأكد من أن السمكة طازجة وذلك من خلال الخياشيم، إذ أنها يجب أن تكون حمراء اللون، والعين لامعة، ويمكنك إزالة قشرة السمكة بسهولة.

2- يوضع السمك في برميل خشب، ويرش عليه الملح الخشن، تكرر تلك الخطوة حتى مليء البرميل بالسمك، يمكنك التحكم في ملوحة الفسيخ من خلال كمية الملح، ويفضل عدم الإكثار من الملح حتى تستطيعين تناول المقبلات بجانبه، بالإضافة إلى أن الإكثار في وضع الملح على السمك أثناء تخليله يؤدي إلى نشفانه.

3- يوضع غطاء فوق السمك ويضاف الملح مرة ثانية ويقفل بإحكام، ولكن يفضل عدم استخدام غطاء المشمع لأنه يساعد في ارتفاع درجة الحرارة، ما يؤدي إلى إفساده.

4- يتراوح مدة تخليل الفسيخ من 15-20 يوما.

5- يمكنك معرفة أن الفسيخ جاهز للأكل، من خلال ظهور طبقة من الزيت على سطح البرميل.

6- لا يفضل وضع الفسيخ خارج الثلاجة حتى لا يفسد، ولكن يمكنك وضعه في الفريزر أو الثلاجة ووضع التوابل عليه ويحفظ لمدة شهر.