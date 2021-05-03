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محافظ كفر الشيخ: تطوير 10 مكاتب تموينية بمدن المحافظة لخدمة المواطنين.. صور

الإثنين، 03 مايو 2021 02:32 ص
محافظ كفر الشيخ: تطوير 10 مكاتب تموينية بمدن المحافظة لخدمة المواطنين.. صور مكاتب تموينية مطورة بكفر الشيخ
كفر الشيخ – محمد سليمان

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صرح أحمد السماحي، المتحدث الرسمي لمحافظة كفر الشيخ، أن اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، أصدر توجيهاته بتطوير مكتب تموين بندر دسوق، ضمن تطوير المكاتب التموينية بالمدن المختلفة بدائرة المحافظة، وذلك في إطار توقيع بروتوكول بين وزارة التموين والتجارة الداخلية ووزارة الإنتاج الحربي لتطوير المكاتب التموينية علي مستوى الجمهورية، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأوضح المتحدث الرسمي للمحافظة، وفق بيان اليوم الاثنين، أن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وجه رئيس مركز ومدينة دسوق، بتوفير مكان يمكن تحويله وتطويره إلى مركز خدمة مطور لخدمة أهالى بندر ومركز دسوق، لافتًا أن تطوير هذه المكاتب يساهم في تقصير الوقت بشكل كبير، وإنهاء الطوابير وتسهيل حصول المواطنين علي الخدمات المطلوبة سواء استخراج بطاقات بدل فاقد أو تالف أو بطاقات تموين جديدة للفئات الأولى بالرعاية.

وأشار المتحدث الرسمي للمحافظة، أنه تم تطوير مركز خدمة مواطنين بندر دسوق بجوار موقف الأرياف العمارات التابعة للوحدة المحلية، والذى يحتوى على 6 منافذ أو شبابيك لتقديم الخدمات التموينية للمواطنين، وسيتم تشغيله خلال الأسبوع القادم فور الإنتهاء من بعض التجهيزات، تحت إشراف المحاسب عماد حبيب، وكيل وزارة التموين بكفر الشيخ، بالإضافة إلى أنه تم تجديد 9 مكاتب تصلح للتطوير من حيث المساحة والإرتفاع بـ9 مدن مختلفة بدائرة المحافظة، ليكون إجمالي مراكز الخدمة المطورة بدائرة المحافظة 10 مراكز خدمة تضُم 56 منفذ أو شباك، وهم: "مركز خدمة فوه، مركز خدمة بندر دسوق، مركز خدمة شباس عمير، مركز خدمة الحمراوى، مركز خدمة سيدى غازى، مركز خدمة بندر كفر الشيخ، مركز خدمة الحدادى، مركز خدمة  بندر بلطيم، مركز خدمة بندر  الحامول، مركز خدمة بندر بيلا "، لافتًا أن تطوير هذه المكاتب يتم من الناحية التكنولوجية والإنشائية.

تطوير مكاتب التموين بمدن المحافظة
تطوير مكاتب التموين بمدن المحافظة

 

خدمة المواطنين بدسوق
خدمة المواطنين بدسوق

 

مكاتب تمويبن مطوره
مكاتب تمويبن مطوره

 

 


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