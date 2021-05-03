محافظ بنى سويف: توريد 42 ألف طن قمح لصوامع المحافظة بعد استئناف العمل اليوم

بنى سويف - هانى فتحى

أكد الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف، عن انتظام أعمال توريد واستلام القمح للموسم الحالى، والتى تم استئنافها اليوم الإثنين بعد توقفها أمس، نظرا لأعياد الأخوة المسيحيين، مشيراً إلى متابعته للتسهيلات المقدمة عن طريق تقارير غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة المتصلة بالغرف الفرعية على مستوى الوحدات المحلية السبع.

ووصل إجمالى الكميات الموردة إلى ما يقرب من 42 ألف طن، فيما اصطفت صباح اليوم، السيارات المحملة بالقمح فى طابور أمام مواقع الاستلام بالصوامع وأماكن التخزين.

جاء ذلك خلال مناقشته لتقرير قسم صيانة الحبوب بمديرية التموين ، حول سير العمل فى توريد واستلام محصول القمح للموسم الحالى 2020/2021 ، وذلك للاطمئنان على انتظام أعمال التوريد واستلام الأقماح ضمن خطة المحافظة المعدة مسبقًا بالتنسيق مع وزارتى التموين والزراعة لتوفير الوقت والجهد على المزارعين،حيث تم تشكيل لجنة لتنفيذ هذه الخطة برئاسة مدير عام التموين وعضوية مدير عام الزراعة،رئيس قسم صيانة الحبوب ، مديرى التفتيش المالى والإدارى والشؤون القانونية والماليةبالمحافظة ، وهيئة سلامة الغذاء ، والتى تتولى الإشراف ومتابعة عمليات استلام وتوريد القمح فى بداية ونهاية موسم التوريد ، والتنسيق مع أعضاء لجان الاستلام والتوريد بكل موقع تخزينى ، وإعداد التقارير والبيانات اليومية اللازمة .

يُذكر أن إجمالى المساحات المنزرعة بمحصول القمح بكافة مراكز المحافظة تقدر 123 ألف و416 فداناً على مستوى المحافظة بإنتاجية متوقعة تصل إلى 2مليون 221 ألف و488 أردباً بما يعادل ( 333 ألف و556 طناً) ، فيما يبلغ إجمالى السعات التخزينية أكثر من 230 ألف طن تقريبا موزعة على صوامع وهناجر وشون عامة ، وشون ترابية،بمستهدف توريد 200 ألف طن هذا الموسم ، وذلك بجانب أكثر من 30 مركز تجميع بمراكز ومدن المحافظة.