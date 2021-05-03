اليوم السابع
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الإثنين، 03 مايو 2021 05:38 م
خالد صلاح
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محافظ الوادى الجديد يطرح 3 مبادرات جديدة لتخفيف إجراءات تقنين أراضى وضع اليد

الإثنين، 03 مايو 2021 05:38 م
محافظ الوادى الجديد يطرح 3 مبادرات جديدة لتخفيف إجراءات تقنين أراضى وضع اليد تقنين اراضى وضع اليد - ارشيفية
الوادى الجديد - ماهر أبو نور

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أعلن اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادى الجديد اليوم الإثنين، طرح 3 مبادرات جديدة لتخفيض أسعار رسوم تقنين الأوضاع لصغار المنتفعين من أراضي الدولة، تشجيعا للاستثمار الزراعي، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتخفيف العبء عن المواطنين المنتفعين بتقنين اراضي وضع اليد، طبقًا لقانون 144 لسنة 2017، ودعمًا لمزارعي المحافظة وتشجيعًا للاستثمارات الزراعيه بها.
 
وقال المحافظ فى بيان صحفى له اليوم الإثنين، إن المبادرة الأولى تشمل المساحات من فدان واحد حتى 10 أفدنة، بخصم 50%من قيمة الأرض حال سداد قيمتها خلال شهر مايو الجارى2021، وخصم 25%حال سداد قيمتها خلال شهر يونيو2021، وخصم 15%حال سداد قيمتها خلال شهر يوليو2021.
 
وأضاف محافظ الوادى الجديد أن المبادرة الثانية للمساحات من 10 أفدنة إلى 20 فدانا يجري خصم 25%من قيمة الأرض حال سداد قيمتها خلال شهر مايو الجارى2021، والمبادرة الثالثة تشمل المساحات أكثر من 20 فدان حتي50 فدانا، يجري خصم 15% من قيمة الأرض حال سداد قيمتها خلال شهر مايو الجارى 2021.
 
تفاصيل مبادرة محافظ الوادى الجديد لتقنين اراضى وضع اليد
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