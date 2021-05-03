اليوم السابع
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محافظ القليوبية يتابع غلق كورنيش بنها وكفر شكر والقناطر الخيرية وشبرا.. صور

الإثنين، 03 مايو 2021 06:25 م
محافظ القليوبية يتابع غلق كورنيش بنها وكفر شكر والقناطر الخيرية وشبرا.. صور محافظ القليوبية خلال الجولة
القليوبية إبراهيم سالم

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أجرى عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، جولة تفقد خلالها إغلاق الكورنيش والحدائق والمتنزهات على مدار اليوم الإثنين، بمدن بنها وكفر شكر والقناطر الخيرية وحي غرب شبرا الخيمة، الذي يوافق إجازة عيد شم النسيم، وذلك في ضوء الإجراءات الوقائية والاحترازية التي تتخذها أجهزة الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وحفاظاً على صحة وسلامة المواطنين.

وأشاد محافظ القليوبية، بإلتزام المواطنين وعدم التواجد بالشواطىء والحدائق خلال أعياد شم النسيم، وذلك ضمن الإجراءات الإحترازية والوقائية لمواجهة تداعيات المرحلة الثالثة من فيروس كورونا المستجد.

وأكد المحافظ، أنه تم رفع درجة الاستعداد على مستوى مراكز المحافظة، لتنفيذ قرارات مجلس الوزراء المتعلقة بمنع إقامة أي احتفالات أو فعاليات جماهيرية خلال شم النسيم للحد من انتشار فيروس كورونا، مشددا على متابعة رؤساء المراكز والمدن، بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية مدى الإلتزام بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية في جميع المنشآت العامة والحكومية ووسائل المواصلات العامة، مع استمرار تكثيف جهود النظافة والتطهير والتعقيم بالمنشآت العامة والحكومية بجميع مدن المحافظة.

ووجه المحافظ، بالمرور الدوري من خلال اللجان المعنية علي الكافتيريات والمولات التجارية وغيرها لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية، مع منع أى صور للتجمعات حرصا على سلامة المواطنين والحد من انتشار فيروس كورونا.

وجدد محافظ القليوبية، مناشدته لكل المواطنين على مستوى المحافظة بأهمية استمرار الإلتزام بإجراءات وقرارات الدولة وتطبيق كافة الإجراءات الإحترازية والوقائية للحماية من فيروس كورونا، محفزًا إياهم بأهمية الإسراع في التسجيل علي الموقع الخاص بوزارة الصحة للحصول على اللقاح ضد فيروس كورونا المستجد حرصا على صحتهم وسلامة المجتمع.

 وأشار، إلى أنه لديه ثقة في وعي وحكمة المواطن وأن لديه قناعة بأهمية تلك الإجراءات المنفذة لحمايته وأهله ومجتمعه، وأنه سيكون عاملًا مساعدًا وليس معوقًا لجهود الدولة التي لا تدخر جهدا في سبيل تحقيق أمن وسلامة الوطن والمواطنين وتسير في كل الإتجاهات توازيا ضمن خطة شاملة في هذا الشأن.

جولة المحافظ بكفر شكر

جولة المحافظ بكفر شكر

 

حانب من جولة المحافظ
حانب من جولة المحافظ

 

غلق كورنيش النيل ببنها
غلق كورنيش النيل ببنها

 

كورنيش النيل ببناه أمام ديوان المحافظة
كورنيش النيل ببناه أمام ديوان المحافظة

 

كورنيش النيل ببنها
كورنيش النيل ببنها

 

متابعة حدائق القناطر الخيرية
متابعة حدائق القناطر الخيرية

 


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الحدائق والمتنزهات بالقليوبية

شم النسيم

الاجراءات الوقائية

فيروس كورونا

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