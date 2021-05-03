محافظ الشرقية: إعادة تشغيل مصنع تدوير القمامة لاستيعاب المخلفات بمختلف أنواعها

الشرقية - فريق المحافظات

تفقد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية ، يرافقه على الصناديلى رئيس مركز ومدينة بلبيس ، مصنع تدوير القمامة ( جلفينا ) بعزبة ماهر – البر الشرقى بمركز ومدينة ببلبيس ، والمُقام على مساحة 5 أفدنه ، تمهيداً لإعادة تشغيله لاستيعاب كميات القمامة والمخلفات الصلبة الناتجة من المركز لإعادة تدويرها وتحسين مستوى النظافة .

اطلع المحافظ من رئيس مركز ومدينة بلبيس على الإجراءات التى تم اتخاذها لإعادة تشغيل المصنع ، مشيراً إلى أن المصنع متوقف عن العمل منذ 6 سنوات وتم طرحة للاستثمار من خلال شركات متخصصة فى مجال تدوير القمامة طبقا ( للقانون 182 للمزايدات والمناقصات) وترسيته على أحد المستثمرين تمهيداً لإعادة تشغيله مرة أخرى والاستفادة منه .

وجه المحافظ رئيس مركز ومدينة بلبيس ، بسرعة الإنتهاء من رفع تراكمات القمامة بالمصنع والجارى رفعها بالتنسيق بين رئاسة المركز ووحدة التدخل السريع بالديوان العام لتهيئته أمام المستثمر للبدء فوراً فى تشغيله لرفع معدل كفاءة منظومة النظافة داخل مركز ومدينة بلبيس.

أكد المحافظ أن مصنع تدوير القمامة يُعد من المشروعات الهامة على أرض المحافظة ويأتى تشغيله فى إطار تحسين مستوى النظافة بالمدينة والحفاظ على البيئة وخلق جو صحى وبيئى للمواطنين بالإضافة الى توفير فرص عمل حقيقية للشباب والإستفادة من مخلفات القمامة وإعادة تدويرها.

كما اجرى الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية ، جولة تفقدية لأعمال الرصف والتجميل الجارية بشوارع مدينة بلبيس ، للوقوف على معدلات الأداء ونسب التنفيذ ولإسراع الخطى فى أعمال الرصف والتطوير لتهيئة الشوارع أمام حركة السيارات وعبور المواطنين .

بدأ محافظ الشرقية جولته بتفقد شارعى بورسعيد وسعد زغلول بإجمالى أطوال 3 كم ومتوسط عرض 9 متر بعد أن تم الانتهاء من أعمال كشط للأسفلت القديم تمهيداً لإعادة رصفهما ورفع كفاءتهما ، مشدداً على الشركة المنفذة بمضاعفة الأعمال وتكثيف الورديات بمشروعات الرصف الجارى تنفيذها بنطاق المدينة لسرعة الانتهاء منها طبقا للجدول الزمنى المحدد لتعود بالنفع والفائدة على المواطنين.

وسيراً على الاقدام ، انتقل محافظ الشرقية لمتابعة أعمال الرصف الجارية بشوارع (الهلالية -أبو دقن -البوابين - مدخل شارع الزاهد) باستخدام بلاط الانترلوك تنفيذا لخطة المحافظة لرصف وتجميل الشوارع الجانبية والتى لا يزيد عرضها عن 3 أمتار وتقديم أفضل الخدمات لقاطنيها ، مشدداً على سرعة الانتهاء من تنفيذ الاعمال ليشعر المواطن بحجم ما تقدمة الدولة من مشروعات فى كافة القطاعات الخدمية والتنموية.

وخلال جولته بشوارع المدينة لمتابعة أعمال النظافة والتجميل والتأكد من رفع تراكمات القمامة أولا بأول لخلق جو بيئى وصحى للمواطنين، وجه محافظ الشرقية الأستاذ على الصناديلى رئيس مركز ومدينة بلبيس بالتنسيق مع المهندس أحمد فوزى مدير مديرية الطرق لاستكمال أعمال رصف شارع جمال عبد الناصر والبدء فى تنفيذ أعمال تطوير وتجميل وتوسعة ميدان المحطة بعد أن تم الانتهاء من التصميمات الهندسية اللازمة لتطوير المنطقة لاستيعاب حركة السيارات والمارة وتخفيف حدة الزحام داخل المدينة.

كما حرص محافظ الشرقية على الإستماع لشكاوى المواطنين والتعرف على احتياجاتهم موجهاً رئيس المركز بفحصها فوراً، وقال: لابد أن يتواجد المسئول التنفيذى بالشارع ويتفاعل بشكل مباشر مع المواطن ويسعى لحل مشاكله وتحسين مستوى الخدمات المقدمة له.



جانب من جولة المحافظ



جولة محافظ الشرقية بالشوارع



جولة محافظ الشرقية بمصنع تدوير القمامة