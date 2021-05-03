محافظ الأقصر يشيد بالتزام الأهالى بعدم الخروج في شم النسيم

الأقصر – أحمد مرعى

قال المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، إن الحدائق والمتنزهات بجميع مدن المحافظة ظهرت خالية تماماً من أى رواد للاحتفال بعيد شم النسيم، وذلك في إطار تطبيق خطة الدولة لحماية المواطنين من أى تداعيات محتملة لفيروس كورونا من خلال منع التجمعات والزحام.

وأشار محافظ الأقصر، إلى التزام أهالي المحافظة بالتعليمات وعدم الخروج للحدائق والمتنزهات العامة، والذي يعكس وعى وحرص أهالي محافظة الأقصر.

كما وجه محافظ الأقصر، الشكر للأهالي لحرصهم على التجاوب التام مع الإجراءات الاحترازية المقررة، داعياً إياهم إلى استمرار الإلتزام بمثل هذه الإجراءات من أجل الحفاظ على سلامتهم وسلامة أسرهم، مؤكداً أن أجهزة الدولة تبذل قصارى جهدها للخروج من هذه الأزمة والحفاظ على حياة المواطنين.

وأوضح محافظ الأقصر، بأنه تم تكليف رؤساء الوحدات المحلية بالمتابعة على مدار الساعة لكافة الحدائق لاسيما خلال الفترة المسائية والتى تمثل فترة الذروة لخروج المواطنين للمتنزهات.

وفي إطار توجيهات المستشار محافظ الأقصر برفع درجة الإستعداد لاستقبال أعياد الربيع وشم النسيم والعطلات الرسمية وحرصا على اتباع كافة الاجراءات الاحترازية بغلق الحدائق والمتنزهات وأماكن التجمعات حفاظا على سلامة وصحة المواطنين من خطر أنتشار فيروس كورونا، قام ابراهيم نصير رئيس مركز ومدينة اسنا بجولة مرورية بالتنسيق مع أجهزته التنفيذية ورؤساء القرى، وذلك للمرور على الشواطئ والأماكن العامة والمتنزهات ، للتأكد من عدم وجود أي تجمعات والإلتزام بقرار الحظر حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين.

وأكد رئيس مركز ، خلال الجولة، على التزام المواطنين بقرى المركز وداخل مدينة إسنا، وعدم وجود أي تجمعات على الشواطئ أو داخل المتنزهات والحدائق وأن هناك وعى من المواطنين على مستوى مركز ومدينة إسنا بضرورة الالتزام.

حدائق الأقصر خالية



حدائق الأقصر خالية



حدائق الأقصر خالية



حدائق الأقصر خالية



حدائق الأقصر خالية



حدائق الأقصر خالية