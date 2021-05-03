محافظ الأقصر يشيد بالتزام الأهالى بعدم الخروج في شم النسيم

قال المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، إن الحدائق والمتنزهات بجميع مدن المحافظة ظهرت خالية تماماً من أى رواد للاحتفال بعيد شم النسيم، وذلك في إطار تطبيق خطة الدولة لحماية المواطنين من أى تداعيات محتملة لفيروس كورونا من خلال منع التجمعات والزحام.
وأشار محافظ الأقصر، إلى التزام أهالي المحافظة بالتعليمات وعدم الخروج للحدائق والمتنزهات العامة، والذي يعكس وعى وحرص أهالي محافظة الأقصر.
كما وجه محافظ الأقصر، الشكر للأهالي لحرصهم على التجاوب التام مع الإجراءات الاحترازية المقررة، داعياً إياهم إلى استمرار الإلتزام بمثل هذه الإجراءات من أجل الحفاظ على سلامتهم وسلامة أسرهم، مؤكداً أن أجهزة الدولة تبذل قصارى جهدها للخروج من هذه الأزمة والحفاظ على حياة المواطنين.
وأوضح محافظ الأقصر، بأنه تم تكليف رؤساء الوحدات المحلية بالمتابعة على مدار الساعة لكافة الحدائق لاسيما خلال الفترة المسائية والتى تمثل فترة الذروة لخروج المواطنين للمتنزهات.
وفي إطار توجيهات المستشار محافظ الأقصر برفع درجة الإستعداد لاستقبال أعياد الربيع وشم النسيم والعطلات الرسمية وحرصا على اتباع كافة الاجراءات الاحترازية بغلق الحدائق والمتنزهات وأماكن التجمعات حفاظا على سلامة وصحة المواطنين من خطر أنتشار فيروس كورونا، قام ابراهيم نصير رئيس مركز ومدينة اسنا بجولة مرورية بالتنسيق مع أجهزته التنفيذية ورؤساء القرى، وذلك للمرور على الشواطئ والأماكن العامة والمتنزهات ، للتأكد من عدم وجود أي تجمعات والإلتزام بقرار الحظر حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين.
وأكد رئيس مركز ، خلال الجولة، على التزام المواطنين بقرى المركز وداخل مدينة إسنا، وعدم وجود أي تجمعات على الشواطئ أو داخل المتنزهات والحدائق وأن هناك وعى من المواطنين على مستوى مركز ومدينة إسنا بضرورة الالتزام.
حدائق الأقصر خالية
حدائق الأقصر خالية
حدائق الأقصر خالية
حدائق الأقصر خالية
حدائق الأقصر خالية
حدائق الأقصر خالية
حدائق الأقصر خالية
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