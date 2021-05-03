محافظ الأقصر: منع التجمعات بالكورنيش ورحلات المراكب خلال شم النسيم لمكافحة كورونا

وأكد محافظ الأقصر، لـ"اليوم السابع"، أنه أصدر توجيهاته بضرورة استمرار الحملات على المقاهى والكافيهات والمطاعم لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية بكل حزم وصرامة، والالتزام بتطبيق القرار الخاص بالمواعيد الصيفية لغلق المحال والمطاعم والمولات التجارية والورش، مشيرًا إلى أنه تم التنبيه على القيادات المحلية من رؤساء الأحياء والمدن والمراكز والوحدات المحلية بالمرور على مدار اليوم لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية ومنع تجمعات المواطنين واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، مؤكدًا أن غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالمحافظة تتابع الموقف فى كافة الأحياء والمراكز والمدن والقرى على مدار الساعة، مؤكدًا على تكثيف أعمال رفع المخلفات والقمامة لتحسين مستوى النظافة واستغلال أيام الأجازات الرسمية فى ذلك لمنع أى تراكمات كبيرة للقمامة.

وناشد المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، كافة المواطنين بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية والابتعاد عن أية تجمعات والتعاون فى تنفيذ الإجراءات واتباع جميع التعليمات والإرشادات للحد من فيروس كورونا وفقاً لتوصيات وزارة الصحة وقرارات مجلس الوزراء.