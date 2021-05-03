محافظ الإسكندرية يرفع حالة الاستنفار والطوارئ ويكلف المسئولين بنزول الشارع

جاء ذلك بحضور المهندسة جيهان مسعود رئيس حي المنتزة أول، والأجهزة التنفيذية والمعنية بالمحافظة.

وأكد "الشريف"، أن المحافظة رفعت حالة الاستنفار والطوارئ القصوى بجميع أجهزتها التنفيذية والتنسيق مع المديريات المعنية، مضيفا أن جميع المسئولين متواجدين بالشارع على مدار اليوم لمتابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية.

وأشار إلى أنه تم غلق الحدائق والمتنزهات إغلاقا كاملا، بالإضافة إلى غلق جميع شواطئ المحافظة البالغ عددها 66 شاطئًا تنفيذًا لتوجيهات دولة رئيس مجلس الوزراء، فضلاً عن القيام بتنفيذ حملات موسعة وبشكل دوري.