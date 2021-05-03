محافظ أسوان يشارك أهالى قرية تنقار النوبية إفطار رمضان ويستمع لمطالبهم.. صور

أسوان – عبد الله صلاح

شارك اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، أهالى قرية تنقار أحدى جزر الشلال النوبية وجبة إفطار شهر رمضان المعظم، يرافقه الشيخ محمد عبدالعزيز وكيل وزارة الأوقاف الأسبق، ونقيب المعلمين ياسين عبدالصبور.

كما رافق المحافظ، قافلة مساعدات غذائية تضم وجبات جاهزة وكراتين للسلع الأساسية والإستهلاكية، علاوة على المستلزمات الطبية لمجابهة جائحة كورنا، وذلك في إطار جولاته المتتالية بالقرى والمناطق النائية على مستوى مراكز المحافظة.

وعقب استماع المحافظ لمطالب أهالى تنقار، والتي من أبرزها: تخصيص أراضي لإنشاء جمعية تنمية مجتمع، ومساكن جديدة، بجانب أنشاء مدرسة للتعليم الأساسى ومعهد أزهري، ووحدة صحية ومركز شباب، بالأضافة إلى تجديد شبكات مياه الشرب والكهرباء.

وقال اللواء أشرف عطية: نسعى من خلال الجولات الميدانية الوصول مباشرة لمشاكل، وتطلعات المواطنين، والكشف عن معاناتهم، وهو ما يؤكد للمواطن بأن صوتك مسموع، كما أننا على علم بخريطة التحديات والمشاكل، والتي يتم أقتحامها وحلها على التوالي وبمراحل طبقاً للأمكانيات المتاحة.

وتابع المحافظ: تم رفع مطالب أهالي تنقار لرئاسة مجلس الوزراء، حيث إننا نسعى بجدية لتحسين مستوى معيشة أبناء المحافظة بجميع النجوع والقرى والمناطق النائية والشعبية سواء بالمشروعات الجارية أو المخطط لها أو بالتدخلات المباشرة لمشروعات حياة كريمة وتحيا مصر، فضلاً عن المشروعات التابعة لوزارات وهيئات أخرى.

ومن جانبهم قدم أهالى قرية تنقار النوبية شكرهم لمحافظ أسوان على هذه اللفتة الكريمة التي تؤكد على إهتمامه بكل مواطن يعيش على أرض المحافظة، وحرصه المتواصل لتحسين مستوى المعيشة لمختلف الأسر تنفيذاً لتوجيهات الرئيس السيسى.