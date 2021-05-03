اليوم السابع
Ads
الإثنين، 03 مايو 2021 11:53 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ أسوان يشارك أهالى قرية تنقار النوبية إفطار رمضان ويستمع لمطالبهم.. صور

الإثنين، 03 مايو 2021 10:49 م
محافظ أسوان يشارك أهالى قرية تنقار النوبية إفطار رمضان ويستمع لمطالبهم.. صور محافظ اسوان يشارك فى افطار
أسوان – عبد الله صلاح

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
شارك اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، أهالى قرية تنقار أحدى جزر الشلال النوبية وجبة إفطار شهر رمضان المعظم، يرافقه الشيخ محمد عبدالعزيز وكيل وزارة الأوقاف الأسبق، ونقيب المعلمين ياسين عبدالصبور.
 
 
كما رافق المحافظ، قافلة مساعدات غذائية تضم وجبات جاهزة وكراتين للسلع الأساسية والإستهلاكية، علاوة على المستلزمات الطبية لمجابهة جائحة كورنا، وذلك في إطار جولاته المتتالية بالقرى والمناطق النائية على مستوى مراكز المحافظة.
 
 
وعقب استماع المحافظ لمطالب أهالى تنقار، والتي من أبرزها: تخصيص أراضي لإنشاء جمعية تنمية مجتمع، ومساكن جديدة، بجانب أنشاء مدرسة للتعليم الأساسى ومعهد أزهري، ووحدة صحية ومركز شباب، بالأضافة إلى تجديد شبكات مياه الشرب والكهرباء.
 
 
وقال اللواء أشرف عطية: نسعى من خلال الجولات الميدانية الوصول مباشرة لمشاكل، وتطلعات المواطنين، والكشف عن معاناتهم، وهو ما يؤكد للمواطن بأن صوتك مسموع، كما أننا على علم  بخريطة التحديات والمشاكل، والتي يتم أقتحامها وحلها على التوالي وبمراحل طبقاً للأمكانيات المتاحة.
 
 
وتابع المحافظ: تم رفع مطالب أهالي تنقار لرئاسة مجلس الوزراء، حيث إننا نسعى بجدية لتحسين مستوى معيشة أبناء المحافظة بجميع النجوع والقرى والمناطق النائية والشعبية سواء بالمشروعات الجارية أو المخطط لها أو بالتدخلات المباشرة لمشروعات حياة كريمة وتحيا مصر، فضلاً عن المشروعات التابعة لوزارات وهيئات أخرى.
 
 
ومن جانبهم قدم أهالى قرية تنقار النوبية شكرهم لمحافظ أسوان على هذه اللفتة الكريمة التي تؤكد على إهتمامه بكل مواطن يعيش على أرض المحافظة، وحرصه المتواصل لتحسين مستوى المعيشة لمختلف الأسر تنفيذاً لتوجيهات الرئيس السيسى.
 
محافظ اسوان يشارك فى افطار (1)
محافظ اسوان يشارك فى افطار

محافظ اسوان يشارك فى افطار (2)
محافظ اسوان يشارك فى افطار (2)

محافظ اسوان يشارك فى افطار (3)
محافظ اسوان يشارك فى افطار (3)

محافظ اسوان يشارك فى افطار (4)
محافظ اسوان يشارك فى افطار (4)

محافظ اسوان يشارك فى افطار (5)
محافظ اسوان يشارك فى افطار (5)

 


قرية تنقار

النوبة

اسوان

محافظ اسوان

افطار رمضان

اخبار المحافظات

اخبار مصر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

محافظ أسوان يرصد مخالفات خلال جولة بالشوارع ويستدعى رئيسى المدينة والحى.. فيديو

الإثنين، 03 مايو 2021 01:15 م

محافظ أسوان: إنشاء أكبر مركز إقليمى للخدمات البريدية بالصعيد

الأحد، 02 مايو 2021 02:58 م

محافظ أسوان: منع أى مظاهر للاحتفالات خلال فترة الأعياد المتتالية

الجمعة، 30 أبريل 2021 04:35 ص

محافظ أسوان: تطبيق منظومة التراخيص الجديدة للبناء أول مايو

الجمعة، 30 أبريل 2021 03:00 ص

محافظ أسوان: إنشاء الطريق البديل للسادات وطريق الإقليمى الشرقى بـ9.3 مليون جنيه

الثلاثاء، 27 أبريل 2021 12:25 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة