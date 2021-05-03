محافظ أسوان يرصد مخالفات خلال جولة بالشوارع ويستدعى رئيسى المدينة والحى

أسوان – عبد الله صلاح

استدعى اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، رئيس مركز ومدينة أسوان ونوابه، بالإضافة إلى رئيس حى غرب بعد أن رصد بعض الملاحظات فى النظافة العامة والتراكمات والإشغالات، خلال جولة ميدانية، اليوم، الاثنين، شملت بعض الشوارع الداخلية والميادين والسوق السياحى.

وأعطى المحافظ، توجيهاته المشددة برفع المخلفات والقمامة أولاً بأول من الصناديق والحاويات ، بجانب رفع التراكمات الناتجة من أعمال الحفر بسبب المشروعات الجارية لأول مرة منذ سنوات تتضمن الإحلال والتجديد للبنية التحتية من مياه شرب وصرف صحى وكهرباء وإتصالات وغاز طبيعى وذلك لتحقيق السيولة المرورية للمشاه والسيارات.

وكلف اللواء عطية، بتحرير محضر غلق لأحد المطاعم الملحقة بعمارة الهيئة المصرية للأوقاف لمخالفة ضوابط واشتراطات الترخيص.

كما وجه محافظ أسوان، إلى ضرورة التزام المحلات بالسوق السياحى بالمنظومة الموحدة للواجهات واليافطات مع عدم تجاوزها لخط التنظيم المحدد لها حيث سيتم فرض غرامات رادعة للمخالفين.

وفى سياق جولته، أستمع المحافظ لشكاوى ومقترحات المواطنين التى قاموا بعرضها عليه، وكلف المسئولين بسرعة التعامل الفورى معها ودراسة المقترحات بالشكل المطلوب.