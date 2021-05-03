محافظة القاهرة تواصل حصر 120 أسرة بمسار محور مسطرد لتعويضها ماليا.. صور

كتب سيد الخلفاوى

واصلت لجان محافظة القاهرة أعمال حصر سكان العقارات الواقعة بمسار محور مسطرد، الجارى تنفيذه شرق القاهرة، حيث تابعت اللجان الحصر لصرف التعويضات المقررة لتوسعة محور مسطرد وشارع المشروع بالمطرية، مع استلام مستندات الملكية وتحديد مبالغ التعويضات طبقا لقرار اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، بحضور إبراهيم صابر نائب المحافظ للمنطقة الشرقية ورئيس الحي.



وأعلن الدكتور إبراهيم صابر نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، أنه تم حصر 120 أسرة بشارعى المشروع وكمال حجاب بالمطرية، وسيتم صرف التعويضات للسكان قبل إخلاء المنازل.



وأضاف نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية أنه سيتم البدء فى تنفيذ الإزالات بعد الانتهاء من أعمال لجان صرف التعويضات المقررة ، وإعطاء مهلة للسكان للإخلاء قبل الهدم، موضحا أنه يبدأ من منطقة مسطرد مرورا بشارع المشروع وكوبري عين شمس ومنطقة المطرية وشارع الأربعين.



ويربط محور مسطرد الذى تقيمه الهيئة الهندسية منطقة مسطرد وطريق شبرا بنها بمناطق عين شمس وجسر السويس والدائري ومحور الفريق إبراهيم العرابي وطريق بلبيس الصحراوي.



وأكد محافظ القاهرة أنه من المخطط أن يحدث محور مسطرد الذى تقيمه الدولة تطويرًا وانفراجة كبيرة للمرور وعمليات تنقل المواطنين بتلك المناطق، خاصة بعد عملية توسعة الطرق المحيطة به وإزالة العديد من الإشغالات والتعديات والمواقف العشوائية على الطرق، إلى جانب أنه سيتكامل مع شبكة المحاور والطرق الجديدة التى تقيمها الدولة بالقاهرة الكبرى.





وأضاف محافظ القاهرة أن الدولة تعمل على خلق شرايين جديدة لفك التكدسات المرورية واختصار زمن التنقل من وإلى القاهرة أو داخلها في دقائق معدودة بدلا من ساعات ويسهل عملية التنقل بين مناطق عين شمس والمرج و مسطرد و الاميرية .



والمحور الجديد يبدأ فى مسطرد بميدان رنين ويمتد حتى كوبري عين شمس مرورًا بشارع مسطرد القديم وشارع الترولى فكوبرى عين شمس ثم شارع 6 أكتوبر حتى جسر السويس ، والطريق العائد يمر بكوبرى عين شمس وشارع المشروع الرابط بين عين شمس والمطرية ثم شارع وسط البلد ثم منطقة المسلة بطوال يقارب 6 كم .





















