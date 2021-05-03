محافظة الأقصر تعلن غلق كورنيش النيل والحدائق والمنتزهات خلال يوم شم النسيم

الأقصر - أحمد مرعى

أعلنت محافظة الأقصر، إغلاق الكورنيش والحدائق والمتنزهات على مدار اليوم الاثنين، الذي يوافق إجازة عيد شم النسيم، وذلك في ضوء الإجراءات الوقائية والاحترازية التي تتخذها أجهزة الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وحفاظاً على صحة وسلامة المواطنين.

ومن جانبه أكد محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، في بيان صحفى، أنه تم رفع درجة الاستعداد على مستوى مراكز المحافظة، لتنفيذ قرارات مجلس الوزراء المتعلقة بمنع إقامة اي احتفالات أو فعاليات جماهيرية خلال شم النسيم للحد من انتشار فيروس كورونا، مشددا على متابعة رؤساء المراكز والمدن، بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية مدى الإلتزام بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية في جميع المنشآت العامة والحكومية ووسائل المواصلات العامة، مع استمرار تكثيف جهود النظافة والتطهير والتعقيم بالمنشآت العامة والحكومية بجميع مدن المحافظة.

و وجه محافظ الأقصر، بالمرور الدوري من خلال اللجان المعنية علي الكافتيريات والمولات التجارية وغيرها لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية، مع منع أى صور للتجمعات حرصا على سلامة المواطنين والحد من انتشار فيروس كورونا.

وأهابت محافظة الأقصر، بجميع المواطنين بضرورة التعاون والالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية، خاصة ارتداء الكمامة والتباعد الإجتماعى وتفهم طبيعة المرحلة، التي تحتم الالتزام التام بكافة التعليمات الواردة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد والعبور من تلك المرحلة بسلام.