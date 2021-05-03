ما هى مكونات لقاحات كورونا؟.. تعرف على التركيب الكيميائى للقاحى فايزر ومودرنا

كتبت إيناس البنا

على الرغم من مخاوف البعض من الآثار الجانبية للقاحات كورونا، إلإ أن الخبراء أكدوا أن خطر التعرض لرد فعل تحسسي استجابة للقاحات المصرح بها لا يزال منخفضًا عند الأخذ في الاعتبار المكونات الموجودة فيها.

ماذا يوجد في اللقاح؟



لقاحا Pfizer- وModerna هما لقاحان يعتمدان تقنية الأر إن أيه وهما يستخدمان نسخة من مادة كيميائية طبيعية تسمى mRNA لإثارة الاستجابة المناعية للجسم، عندما يتم تنشيط الاستجابة المناعية ، فإنها تحمي الجسم من الإصابة بعدوى.

ووفقا لتقرير موقع "verywellhealth" يتم تعبئة الحمض النووي الريبي بطريقة مماثلة في كلا اللقاحين، الأمر الذي يتطلب استخدام البولي إيثيلين جلايكول، المادة الكيميائية المشتبه في إحداث تفاعلات الحساسية لدى عدد قليل من المرضى الذين لديهم رد فعل تحسسي تجاه لقاح فايزر.

وأكد البحث أن مادة البولي إيثيلين جلايكول (PEG) آمنة للاستخدام، ويحتوي لقاح Pfizer- على:

-الدهون أو المواد الدهنية

-كلوريد البوتاسيوم

-فوسفات البوتاسيوم أحادي القاعدة

-كلوريد الصوديوم (ملح)

-ثنائي هيدرات فوسفات الصوديوم ثنائي القاعدة

-سكروز (سكر)

بينما يحتوى لقاح موديرنا على مكونات مشابهة مثل:



-الحمض النووي الريبي السولي (mRNA) الذي يشفر البروتين السكري المرتفع لـ كورونا

-الدهون، أو المواد الدهنية ، بما في ذلك: بولي إيثيلين جلايكول 2000 ثنائي ميريستويل جلسرين والكوليسترول

-تروميثامين

-هيدروكلوريد تروميثامين

-حمض الاسيتيك

-أسيتات الصوديوم

-سكروز

يحتوي اللقاح بشكل أساسي على أملاح ومثبتات على شكل سكريات ودهون ، والتي لا تسبب الحساسية.

يذكر أن كلا اللقاحين متشابهان عندما يتعلق الأمر بالمكونات، ولكن الاختلاف الأساسي بين الاثنين هو أن عبوة الحمض النووي الريبي في لقاح موديرنا تسمح بالتخزين في ثلاجة عادية ، مقارنة بالمجمدات شديدة البرودة اللازمة لتخزين لقاح فايزر.