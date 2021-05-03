لقطات جوية لآثار دمار مبانى وسيارات بوسط اليابان بسبب عاصفة.. فيديو وصور

كتب محمد شعلان

تعرضت الكثير من المبانى بمدينة ماكينوهارا وسط اليابان، لحالة من الدمار عقب حدوث رياح قوية تسببت فى اتلاف ما لا يقل عن 40 مبنى بالمدينة وتلف سيارات وإصابة مواطنين بجروح، وأظهرت لقطات جوية أثار الدمار على مبانى المدينة بعد اجتياح الرياح القوية للمدينة اليابانية، وفق ما نقلت شبكة "يورو نيوز".

وتدهورت الظروف الجوية نهاية الأسبوع الماضي في محافظة شيزوكا ما جعل وكالة الأرصاد الجوية تصدر تحذيرًا من احتمال تشكل إعصار، وأضافت الوكالة أنها رصدت إعصارًا على ما يبدو في الأجزاء الوسطى من المحافظة، كما تسببت الرياح القوية في تضرر المنازل والمصانع والسيارات بمختلف أنواعها بالإضافة إلى انقطاع التيار الكهربائي عن ما يقرب 600 منزل.



انقلاب شاحنة



اثار الدمار على المبانى

وعن الأزمات المناخية في اليابان، يخشى الخبراء أن يضرب زلزال كارثى اليابان خلال العقود القليلة المقبلة، وتشير التقديرات الرسمية إلى أن الدولة الواقعة فى شرق آسيا "فى انتظار" هزّتها الهائلة التى يمكن أن تقتل ما يصل إلى مئات الآلاف وتجعل ملايين الناس يفرون من ديارهم، وأوضح الخبراء، أن مدينة طوكيو يقطنها 38 مليون شخص حاليا، وسوف يصيبها زلزال مدمر يحدث بشكل استثنائى مرة كل 100 عام، جاء ذلك بحسب ما ذكر موقع "ذا صن".



تضرر المبانى



تلف اسطح المبانى

وقد وقع الزلزال فى مدينة طوكيو عام 1923، وقد أسفر الحدث الذى بلغت قوته 7.9 درجة وأسفر عن مقتل ما يقرب من 100 آلف شخص، وأكد الدكتور جون دوجلاس من جامعة ستراثكلايد فى اسكتلندا، أن الدراسات الأخيرة تشير إلى أن هناك زلزال آخر سوف يحدث فى طوكيو، ولكن يبقى السؤال الأهم متى سوف يحدث؟.

وقال الدكتور دوجلاس، أن اليابان تقع فى نقطة تلتقى فيها ثلاث لوحات تكتونية على الأقل مما يجعلها نقطة ساخنة للزلزال القاتل، مضيفا أن تحركات هذه الصفائح تتسبب فى زيادة الضغوط فى قشرة الأرض ويتم إطلاقها فجأة.