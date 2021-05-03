كوالالمبور (أ ش أ)

أعلنت وزارة الصحة المالیزیة عن العثور على 30 إصابة بفيروس كورونا المتحور، منها 27 إصابة بكورونا جنوب أفریقیا (351.1.B) وثلاث إصابات بالمتحور البريطانى (117.B).

وقال وزیر الصحة الماليزى الدكتور أدھم بابا - حسبما ذكرت وكالة الأنباء الوطنية الماليزية - إنه تم الكشف على جمیع الإصابات عبر 59 سلسلة جنومیة كاملة تم إجراؤھا من 24 أبریل الماضى حتى 1مایو الجارى من قبل معھد البحوث الطبیة.

وكانت السلطات الصحية فى ماليزيا، أعلنت أمس الأحد، عن رصد أول إصابة بالسلالة الهندية لفيروس كورونا، وكان رئيس الوزراء الماليزى محيى الدين ياسين، أكد أن الحكومة تدرس تشديد تقييد الحركة لا سيما فى الولايات الماليزية التى ارتفعت فيها حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا المستجد بشكل حاد.

وأفاد ياسين - فى بيان أوردته وكالة الأنباء الماليزية، بأن ذلك يأتى لضمان فعالية إجراءات التشغيل الموحدة فى مكافحة تفشى فيروس كورونا المستجد الذى يتزايد عدد حالات الإصابة بها محلياً ودولياً فى الوقت الراهن.

وأوضح أن الحكومة قد استخدمت نظام إنذار مبكرا وهو "نظام تحديد النقاط الساخنة للمشاركة الديناميكية" لغرض تحديد مناطق أو محلات تجارية تساهم احتمالياً فى انتشار كوفيد-19.