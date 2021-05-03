اليوم السابع
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كورنيش بنى سويف والحدائق خالية من الزائرين فى شم النسيم ..لايف وصور

الإثنين، 03 مايو 2021 04:09 م
كورنيش بنى سويف والحدائق خالية من الزائرين فى شم النسيم ..لايف وصور كورنيش النيل فى بنى سويف
بنى سويف هانى فتحى

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قدم اليوم السابع بثا مباشرا من منطقة كورنيش النيل بمدينة بنى سويف والحدائق العامة لرصد تنفيذ قرار الإغلاق لمنع التزاحم .

ورصد اليوم السابع خلو كورنيش النيل من المواطنين وكذلك اغلاق الحدائق العامة والمتنزهات تنفيذا لقرار محافظ بنى سويف لمجابهة كورونا.

من جانبه، قام الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف"اليوم" بجولة تفقدية موسعة شملت ميادين وشوارع المدينة العاصمة، اطمأن خلالها على تطبيق قرارات رئاسة مجلس الوزراء وتفعيل الإجراءات التى تنفذها المحافظة بشأن منع كافة صور تجمع المواطنين فى الأماكن العامة تزامنا مع أعياد الربيع وشم النسيم،ضمن الخطة الشاملة للدولة لمجابهة فيروس كورونا المستجد، حيث رافقه: اللواء وليد البيلى رئيس مركز ومدينة بنى سويف، العميد مدحت قرنى وكيل إدارة المرور ، وبعض التنفيذيين المعنيين.

واستهل المحافظ جولته بالمرور على الكورنيش ، للتأكد من تطبيق القرارات الوزارية وإجراءات المحافظة بغلق كافة المتنزهات بالمنطقة، مثنيا على جهود الشرطة بالتعاون مع الأجهزة التنفيذية من خلال التمركزات الأمنية المنتشرة بطول منطقة الكورنيش، وكذا مداخل ومخارج الميادين والشوارع الرئيسية، ومؤكدا الثقة فى وعى المواطنين من خلال استجابتهم والتزامهم  بالقرارات والإجراءات الاحترازية المنفذة، والتى تأتى فى اطار الحفاظ على صحتهم وسلامتهم وتجنبا للعدوى بفيروس كورونا التى قد تحدث نتيجة تلك التجمعات.

كورنيش النيل فى بنى سويف
كورنيش النيل فى بنى سويف

كورنيش النيل فى محافظه بنى سويف
كورنيش النيل فى محافظه بنى سويف

كورنيش بلا زوار فى شم النسيم
كورنيش بلا زوار فى شم النسيم

 


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