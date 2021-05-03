اليوم السابع
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الإثنين، 03 مايو 2021 04:11 م
خالد صلاح
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كورنيش الإسكندرية خالٍ فى شم النسيم وحملات دورية لمنع التجمعات.. صور

الإثنين، 03 مايو 2021 02:50 م
كورنيش الإسكندرية خالٍ فى شم النسيم وحملات دورية لمنع التجمعات.. صور
الإسكندرية جاكلين منير

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شهد كورنيش الإسكندرية خلوا تاما من تجمعات المواطنين، وسط حملات دورية رقابية من كافة الجهات المعنية لمنع التجمعات والحد من انتشار فيروس كورونا فى يوم شم النسيم.
 
وقام اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، صباح اليوم، بجولات تفقدية موسعة علي الشواطئ والمتنزهات والحدائق العامة للتأكد من الإلتزام الكامل بتنفيذ قرارات الدولة المتعلقة بالإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، تزامناً مع احتفالات شم النسيم، ومنع أي تجمعات محتملة للمواطنين، ومنع إقامة أى احتفالات أو فعاليات جماهيرية. 
 
جاء ذلك بحضور المهندسة جيهان مسعود رئيس حي المنتزة أول، والأجهزة التنفيذية والمعنية بالمحافظة 
 
وأكد الشريف أن المحافظة رفعت حالة الاستنفار والطواريء القصوى بجميع أجهزتها التنفيذية والتنسيق مع المديريات المعنية. وأضاف أن جميع المسئولين متواجدين بالشارع على مدار اليوم لمتابعة تنفيذ الإجراءات الإحترازية.
 
وأشار أنه تم غلق الحدائق والمتنزهات إغلاقا كاملا بالإضافة إلى غلق جميع شواطئ المحافظة البالغ عددها 66 شاطئًا تنفيذًا لتوجيهات دولة رئيس مجلس الوزراء، فضلاً عن القيام بتنفيذ حملات موسعة وبشكل دوري.
 
 
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الاسكندرية

شم النسيم

شواطئ الاسكندرية

قلعة قايتباى

كورنيش الاسكندرية

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