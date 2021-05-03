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كوبيش يبحث مع رئيس برلمان ليبيا غدا إنجاز القاعدة الدستورية لإجراء الانتخابات

الإثنين، 03 مايو 2021 05:41 م
كوبيش يبحث مع رئيس برلمان ليبيا غدا إنجاز القاعدة الدستورية لإجراء الانتخابات كوبيش واللافي والكونى
كتب أحمد جمعة

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استعرض المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لدى ليبيا يان كوبيتش، خلال لقائه صباح اليوم الإثنين، عضوي المجلس الرئاسي عبد الله اللافي، وموسى الكوني، نتائج زيارته للمنطقة الشرقية خلال الأيام الماضية التي تطرق خلالها لآليات توحيد المؤسسة العسكرية، والتأكيد على إجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها.

 

وأكد المبعوث الأممى لدى ليبيا أنه سيناقش خلال لقائه رئيس البرلمان عقيلة صالح غدًا الثلاثاء الإسراع في إنجاز القاعدة الدستورية، والقوانين الخاصة بالانتخابات، لضمان إجرائها نهاية العام الجاري.

 

فيما أشاد عبدالله اللافي بالجهود التي تبذلها البعثة لتحقيق الاستقرار في ليبيا وتأكيده استكمال توحيد مؤسسات الدولة، والعمل تحت مظلة المجلس الرئاسي.

 

وأشار مكتب إعلام المجلس الرئاسي إلى أنه تم خلال اللقاء التأكيد على توحيد المؤسسة العسكرية الليبية، والاستمرار في دعم لجنة 5+5 للقيام بمهامها بالشكل المطلوب، الذي سيفضي بافتتاح الطريق الساحلي وسحب القوات الأجنبية من على كامل التراب الليبي، بما يضمن استقرار البلاد، والمضي قدمًا نحو إجراء الاستحقاق الانتخابي الذي يطمح إليه كل الليبيين.

 

وتطرق اللقاء الذي عقد في طرابلس للأوضاع في الجنوب الليبي، لاسيما الحدود الليبية التشادية بعد الأحداث التي شهدتها تشاد مؤخرًا، وكيفية تأمينها لمنع أي خطر يهدد ليبيا، والذي لا يتم إلا عن طريق جيش موحد.

 

 


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