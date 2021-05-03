رام الله (أ ش أ)

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلى، اليوم الاثنين، 19 مواطنا من مناطق متفرقة فى الضفة الغربية، وأوضحت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أنه في بيت لحم اعتقلت قوات الاحتلال شابين بعد دهم منزلى ذويهما في المدينة، وتفتيشهما، وفي نابلس، اعتقلت القوات شابا على حاجز دير شرف غربًا، كما اقتحمت قرية جالود جنوبًا، واعتقلت 10 مواطنين.

وفي القدس، اعتقلت قوات الاحتلال 4 شبان في بلدة حزما، وشابا في بلدة الطور.. وفي الخليل استدعت قوات الاحتلال الأسير السابق محمد رفعت جميل الصليبي (18 عاما) من بيت أمر شمالا إلى مستوطنة "بيتار عليت" المقامة على أراضي المواطنين غرب بيت لحم، واعتقلته عقب مقابلته.

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلى،أطلقت الأحد، الرصاص على سيدة، جنوب بيت لحم، وقالت مصادر أمنية إن جنود الاحتلال، أطلقوا الرصاص على المواطنة رحاب محمد خلف الحروب من قرية وادى فوكين (60 عاما)، وأصابوها، عند مرورها قرب مفرق "عصيون" جنوب المدينة، حسبما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن المصابة نُقلت إلى مستشفى "شعارى تسيديك" فى القدس المحتلة، وحالتها خطيرة.

من جانب أخر، وثقت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية 'وفا'، 25 انتهاكا إسرائيليا بحق الصحفيين خلال شهر أبريل الماضى.

وأضافت 'وفا'، فى تقريرها الشهرى، الأحد، أن الانتهاكات الإسرائيلية تواصلت ضد الصحفيين الفلسطينيين، وأطلقت قوات الاحتلال الرصاص الحى والمعدنى والقنابل المسيلة للدموع واعتدت عليهم بالضرب والاعتقال المباشر أو بتقديمهم للمحاكمات، للتغطية على جرائمها اليومية بحق المواطنين العزل ومنع إيصالها إلى الرأى العام العالمى.

وأوضحت أن عدد المصابين من الصحفيين خلال أبريل جراء إطلاق الأعيرة المطاطية وقنابل الغاز المسيلة للدموع والاعتداء بالضرب المبرح، بلغ 15 مصاباً، فى حين أن عدد حالات الاعتقال والاحتجاز وسحب البطاقات وإطلاق النار التي لم ينتج عنها إصابات بلغ 9 حالات، وسجلت حالة اعتداء واحدة على المؤسسات والمعدات الصحفية.