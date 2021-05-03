وفي القدس، اعتقلت قوات الاحتلال 4 شبان في بلدة حزما، وشابا في بلدة الطور.. وفي الخليل استدعت قوات الاحتلال الأسير السابق محمد رفعت جميل الصليبي (18 عاما) من بيت أمر شمالا إلى مستوطنة "بيتار عليت" المقامة على أراضي المواطنين غرب بيت لحم، واعتقلته عقب مقابلته.