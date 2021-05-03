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فيديو.. لحظة هروب 21 نزيلا من سجن جنوبى العراق

الإثنين، 03 مايو 2021 02:39 ص
فيديو.. لحظة هروب 21 نزيلا من سجن جنوبى العراق سجناء _ صورة أرشيفية
كتب وكالات

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نشر موقع "روسيا اليوم" مقطع فيديو مسرب للحظة هروب 21 سجينا من سجن فى محافظة المثنى جنوبى العراق، الليلة الماضية.

 

وظهر فى الفيديو اللحظات الأولى لهروب السجناء وهم من المحكومين بتهم تجارة المخدرات، عندما أراد أحد السجانين مساعدة سجين طلب الحصول على شيء ما، وبمجرد أن فتح الباب تدافع السجناء وهربوا.

 

وحاول كل المسجونين الهرب من السجن، لكنهم عادوا مثلما يظهر مقطع الفيديو، ويبدو أن ذلك بسبب علم الشرطة وسماع صوت إطلاق نار.

 

وأعلنت العراق، بأن 21 سجينا مدانين بتهم تجارة المخدرات، هربوا من سجن الهلال فى محافظة المثنى الليلة الماضية، وأعلنت خلية الإعلام الأمنى الحكومية فى العراق،  تشكيل لجنة للتحقيق فى هروب السجناء.

 

 


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