فرحة العيد.. إنتاج كحك بمدرسة الزراعة فى دمياط بأسعار مخفضة للمواطنين.. لايف وصور

حرص التعليم الفنى بدمياط ممثلا فى مدرسة دمياط الثانوية الزراعية بدمياط بتقديم خط إنتاج كحك العيد لتلبية احتياجات المواطنين وتوفير منتج جيد ونظيف بأسعار مخفضة عن الأسواق.

وقال المهندس محمد الحداد مدير عام التعليم الفنى بدمياط ، إنه تم توفير خط إنتاج كحك العيد ومستلزمات العبد فى أغلب المدارس الزراعية والمدرسة الفندقية برأس البر لتلبية احتياجات المجتمع وبأسعار مخفضة تناسب كافة الفئات تماشيا مع سياسة التعليم الفنى وتلبية لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بتوفير حياة كريمة للمواطنين.

وأشار الحداد إلى أنه تمت موافقة عادل عثمان وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط على تفعيل دور التعليم الفنى وتوفير احتياجات المجتمع وتم تفعيل دور المدارس الزراعية من خلال توفير الدواجن واللحوم الحمراء والعصائر الطازجة والمربى وكذلك عمل مستلزمات العيد بالحجز وإنتاج يومى، كما يقوم خط الإنتاج فى خلاف شهر رمضان بانتاج مخبوزات وفطائر وبيتزا والعصائر والمربات بأنواعها.

وأضاف جارى توفير خط إنتاج خبز مدعم وكذلك توفير 6 منافذ لبيع منتجات مدارس الزراعية للمواطنين.

يقول ابراهيم تفاحة مشرف خط إنتاج المخبوزات ان هذا الخط يتبع قسم الصناعات الغذائية والعجائن بالمدرسة وويتم من هبالة إنتاج كافة المخبوزات باجود انواع الخامات للحفاظ على الصحة العامة المستهلك بغض النظر عن الربح ويتم ايضا توفير المربى والزيتون مملح والعصائر الطبيعية بدون مواد حافظة.

وأضاف مختار سلامة وكيل القسم جميع المنتجات تباع بأسعار مخفضة عن الأسواق حيث يبلغ سعر كيلو كعك كلبن 40جنيه، كعك عين الجمل 60جنيه، كعك بندق 55جنيه، غريبة سادة 45جنيه، بسكويت 50جنيه، بيتى فور 50جنيه، شكلمة 65 جنيها.