اليوم السابع
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غلق كافة حدائق ومنتزهات المنوفية فى شم النسيم بسبب كورونا.. فيديو

الإثنين، 03 مايو 2021 05:58 م
غلق كافة حدائق ومنتزهات المنوفية فى شم النسيم بسبب كورونا.. فيديو غلق كافة حدائق ومنتزهات المنوفية
المنوفية - محمد فتحى

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قدم "اليوم السابع"، بثا مباشرا من محافظة المنوفية، حيث خلت الحدائق والمنتزهات من المواطنين تطبيقا لقرار مجلس الوزراء بغلقها ومنع أي مظاهر للاحتفال بأعياد الربيع وشم النسيم ومنع كافة التجمعات أو إقامة أي احتفالات أو فعاليات يكون من شأنها تجمع واختلاط المواطنين في كافة الأماكن وعلى أفرع نهر النيل أو شواطئ الترع بدائرة المحافظة مع فض أي تجمعات تقام بالمخالفة والاستعانة بالجهات الأمنية إذ لزم الأمر.

وأصدر اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية توجيهاً عاماً لرؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء، شدد فيه بغلق الحدائق والمتنزهات العامة وتمنع أي مظاهر للاحتفال بأعياد الربيع وشم النسيم ومنع كافة التجمعات أو إقامة أي احتفالات أو فعاليات يكون من شأنها تجمع واختلاط المواطنين في كافة الأماكن وعلى أفرع نهر النيل أو شواطئ الترع بدائرة المحافظة مع فض أي تجمعات تقام بالمخالفة والاستعانة بالجهات الأمنية إذ لزم الأمر.
 
كما شدد المحافظ على رؤساء الوحدات المحلية بالتواجد الميداني بالشوارع صباح اليوم الاثنين، لمتابعة تنفيذ التوجيهات الصادرة بشأن مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد وذلك بكل دقة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة فوراً بكل حسم حال حدوث أية مخالفات في هذا الشأن للحد من انتشار الفيروس حرصاً على صحة وسلامة المواطنين.
 
وناشد محافظ المنوفية مجدداً جموع المواطنين بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية والابتعاد عن أية تجمعات والتعاون في تنفيذ الإجراءات وإتباع جميع التعليمات والإرشادات للحد من فيروس كورونا وفقاً لتوصيات وزارة الصحة وقرارات مجلس الوزراء.
 
غلق كافة حدائق ومنتزهات المنوفية
غلق كافة حدائق ومنتزهات المنوفية

 


محافظة المنوفية

محافظ المنوفية

اخبار المنوفية

فيروس كورونا

شم النسيم

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