غلق الحدائق العامة والمتنزهات فى أسيوط بالمفتاح لمواجهة كورونا ..صور

أسيوط - هيثم البدرى

تابع اللواء عصام سعد محافظ أسيوط ، تفعيل قرارات رئاسة مجلس الوزراء بشأن غلق الحدائق العامة والمتنزهات والتى تنفذها أجهزة المحافظة المعنية بالتعاون مع الجهات الأمنية لمنع كافة صور وأشكال لتجمعات المواطنين فى الأماكن العامة، تزامنًا مع أعياد الربيع وشم النسيم والعطلات الرسمية التى أقرتها الحكومة والتى بدأت الخميس الماضى وتنتهى اليوم الإثنين.

كان محافظ أسيوط قد وجه رؤساء الأحياء برفع درجة الاستعداد لاستقبال أعياد الربيع "شم النسيم" وتكثيف الحملات على مدار اليوم لمتابعة الالتزام بتنفيذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية التى أعلنتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا والحفاظ على سلامة وصحة المواطنين بالتعاون مع الأجهزة الأمنية لمنع أية تجمعات أو فعاليات أو احتفالات جماهيرية فى الحدائق العامة والمتنزهات أو الكورنيش ، مشددًا على استمرار متابعة الالتزام بالقرارات على مدار الساعة من خلال لجان المتابعة الميدانية بالمحافظة والوحدات المحلية بالمدن والقرى والاتصال الدائم بين غرفة العمليات الرئيسية وإدارة الأزمات بديوان عام المحافظة وغرف العمليات بالوحدات المحلية والمديريات الخدمية.

وفى هذا الإطار قام المهندس نبيل الطيبى سكرتير عام مساعد المحافظة بجولة تفقدية للتأكد من الغلق التام لجميع الحدائق والمتنزهات بنطاق المحافظة بمراكز أسيوط وديروط والقوصية ومنفلوط ، فى وجود رؤساء هذه المراكز والاشغالات والتراخيص وفقًا للكتب الدورية لرئاسة مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية فى هذا الشأن ، وذلك ضمن سلسلة الإجراءات الإحترازية والوقائية التى تتخذها المحافظة لمواجهة فيروس كورونا المستجد ، ومنع أية محاولة لمخالفة القرارات المتخذة بالتعاون مع مديرية الأمن .

وجدد محافظ أسيوط مناشدته لكل المواطنين على مستوى المحافظة بأهمية استمرار الالتزام بإجراءات وقرارات الدولة وتطبيق كافة الاجراءات الإحترازية والوقائية للحماية من فيروس كورونا ، محفزًا إياهم بأهمية الإسراع فى التسجيل على الموقع الخاص بوزارة الصحة للحصول على اللقاح ضد فيروس كورونا المستجد ، حرصا على صحتهم وسلامة المجتمع ، مشيرا أنه لايزال لديه ثقة فى وعى وحكمة المواطن وأن لديه قناعة بأهمية تلك الاجراءات المنفذة لحمايته وأهله ومجتمعه وأنه سيكون عاملًا مساعدًا وليس معوقًا لجهود الدولة التى لا تدخر جهدا فى سبيل تحقيق أمن وسلامة الوطن والمواطنين وتسير فى كل الإتجاهات توازيا ضمن خطة شاملة فى هذا الشأن .

غلق الحدائق بأسيوط

خلو الحدائق والمتنزهات من المواطنين بعد قرار الغلق

السكرتير العام أمام حديقة دريم



جولة السكرتير العام بالحدائق للتأكد من غلقها

سكرتير عام مساعد محافظة اسيوط، يتفقد استمرار غلق الحدائق