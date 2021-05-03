طالب يبتكر جهازًا لقياس المسافة بين السيارات ومساعدة السائقين

الشرقية – فريق المحافظات

ابتكار جديد لجهاز "أولن ون روبوت" وهو عبارة عن روبوت يستطيع قياس المسافة ويقوم بإجراء عملية حسابية معقدة لحساب المسافة، ويساعد السائق في قيادة السيارة، وفاز على مستوى محافظة الشرقية وصعد للمعرض النهائى جمهورية فى مسابقة إنتل آيسف للعلوم والتكنولوجيا.

يقول أحمد علي نجيب حسن بالصف الأول الثانوى، إنه استطاع ابتكار الجهاز "اولن ون روبوت" وهو عبارة عن روبوت يستطيع قياس المسافة ويقوم بإجراء عملية حسابية معقدة لتحويل المسافة الذي أخذها الحساس إلى سرعة بمعنى أنه إذا كانت المسافة كبيرة بين السيارة والسيارة المقابلة لها تقوم السيارة بالسير بسرعة معينة والعكس صحيح،

وتابع : عند وقوع أي حادث قريب من السيارة يتم إيقاف السيارة تلقائيا إذا كان هناك سيارتين على الجانب الأيمن أو الأيسر وإذا كان هناك مكان شاغر ناحية اليمين فإن السيارة تتجه تلقائيا ناحية اليسار والعكس صحيح، عن طريق الحساسات ويعطي تنبيها للسائق، وإذا كان هناك أي عطل في الحساس سوف يقوم الميكروكونترولر بتشغيل إنذار وتنبيه السائق ويقوم بالتحويل إلى الفكرة الثانية وهي تتبع الخط الأسود الموجود على الطريق ليساعد السيارة على الاتجاه في المسار الصحيح وأثناء الدوران في الأنفاق.

واستطرد : وإذا فقدت السيارة طاقتها أثناء النهار سوف يقوم الميكروكونترولر بتشغيل حساسات الإضاءة وتشغيل التتبع الشمسي تلقائيا ، وهناك ميزة أخرى أنه يقوم بشحن البطاريات أثناء حركة السيارة ولن يكون هناك أي قلق من فقدان الطاقة أو ارتفاع في درجات حرارة المكونات الداخلية للسيارة وسوف يقوم بعرض درجات الحرارة على الشاشة وإذا كان هناك أي ارتفاع في درجة حرارة الجو يقوم بتشغيل مكيفات السيارة تلقائيا.

وأضاف أنه بالإضافة إلى فكرة الجراج التلقائي والذى يقوم باستغلال الخط الأسود الموجود على الطريق فيستطيع الروبوت أن يقوم بالركن والسيارة سوف تتوقف وحساس الحركة عندما يقوم بأخذ القراءة سوف يقوم بفتح البوابات وتتحرك السيارة حتى تصل إلى وجهتها (مكان الركن)، وأن الجراج لن يسمح بدخول أكثر من 5 سيارات بسبب تنظيم حركة السيارات بالدخول والخروج وهناك شاشه تعرض كم سيارة بداخل الجراج، وإذا لم يستطع حساس المسافة أخذ قراءات بشكل صحيح حيث إنه إذا كان ناتج العملية الحسابية قليل أو أقل من سوف يقوم بالتحويل إلي حساس تتبع الخط.

كما يتم استغلال الطاقة الشمسية طوال النهار حيث إن الخلايا الشمسية تعمل على تتبع ضوء الشمس بدلا من كونها ثابتة.

وأوضح المخترع أن هدف الاختراع هو تنفيذ المشروع وتقليل نسبة الحوادث وتقليل ميزانية الدولة وتوفير مصادر الطاقة لإنتاج الكهرباء بدلا من استغلالها في السيارات (البنزين والسولار) وفوائد الروبوت هي زيادة نسبة الأمان للسائقين وتقليل نسب الحوادث وزيادة عملية تنظيم حركة المرور والمساعدة في حل المشكلات مثل مشكلة فقد الطاقة.

وقال المخترع: بدأ شغفي وحبي للبرمجة والالكترونيات منذ طفولتي وقد شجعتني أسرتي على تطوير موهبتي في هذا المجال وبالإضافة إلى أنه تعرفت على شخصية رائدة عظيمة في هذا المجال المهندس عبد الله السيد المتخصص فى هذا المجال وساعدني على صقل موهبتي وتطويرها وقد اشتركت في عدة مسابقات منها بطولة مصر المفتوحة للروبوت و Robocup و Young Innovators و عدة مسابقات أخرى ومن خلال اكاديمية Future Makers تعلمتو الالكترونيات و Digital Logic Gates و صناعة وتطوير الألعاب و لغات البرمجة مثل C++ C Python HTML5 CSS 3 ودايما احرص علي الاطلاع وتطوير ذاتي وقد تعلمت من خلال الانترنت لغات البرمجة مثل Coltlin و Flutter و Javascript و احلم بان اصبح من رائدي المجال واستكمال دراستي الجامعية عن طريق حصولي على منحة جامعية في أكبر الجامعات في الولايات المتحدة الأمريكية او جامعات ألمانيا لدراسة الهندسة لكي افيد بلدي العزيزة واستطيع المساهمة في تطوير المجال في مصر وأدين بالشكر لكل من ساهم معي في تعلمي وتطوير موهبتى.