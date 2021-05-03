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"ضل راجل" الحلقة 21.. محمود عبدالمغنى يتأكد من براءة ياسر جلال ويصل للجانى

الإثنين، 03 مايو 2021 12:51 ص
"ضل راجل" الحلقة 21.. محمود عبدالمغنى يتأكد من براءة ياسر جلال ويصل للجانى ضل راجل
كتب باسم فؤاد

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بدأت الحلقة 21 من مسلسل "ضل راجل" بمواجهة هدى "نرمين الفقى" لوالدة سليم "محمد يسرى" بأن ابنها زوج ابنتها شهد، وتترجاها بأن يخرج زوجها ياسر جلال من السجن حتى لو تطلب الأمر أن تركع وتبوس قدمها. ولا تطالبها بأن يعترف ابنها بجريمته مع ابنتها. لكن أم سليم تطردها من البيت .

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يذهب الضابط محمود عبد المغنى إلى مسرح جريمة مقتل البودى جارد خميس لمعاينته وخلال سيره فى الشارع يجد كاميرا أمام أحد المحلات فيطلب تفريغها.

تسرق شروق زوجة عم سلطان "أحمد حلاوة" المبلغ الذى تقاضاه مقابل بيع التاكسى، ويهرع إلى الشارع بـ"البيجاما" وقد جن جنونه بعد صدمته ويحدّث نفسه بأنها بالتأكيد ذهبت إلى إحدى صديقتها وستعود مرة أخرى. ويشكوها إلى زوجته الأولى أنعام سالوسة فتحرضه على تقديم بلاغ فى الشرطة لكن ابنته هدى "نرمين الفقى" تمنعه.

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ويطمئن الضابط محمود عبد المغنى ، ياسر جلال ، بعدما تأكد من براءته وتفريغ الكاميرات أمام منزل المجنى عليه البودى جارد خميس العترة، وبالفعل يدافع عنه أمام النيابة .

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يسأل الضابط محمود عبد المغنى إلى المنطقة التى يسكن فيها "زينهم مشاوير" الذى قتل البودى جارد خميس ليتتبعه ويجمع معلومات عنه . وبمجرد علم زينهم بأن الشرطة عرفت مكانه يتصل بعمرو "محمد عادل" .

يتزوج عمرو "محمد عادل" من والدة صديقه سليم "محمد يسرى" دون معرفته طمعًا فى شركتها وأموالها. وتكشف الأحداث زواجه من أخرى ويخبرها بأنه فعل ذلك من أجل أموالها.

مسلسل "ضل راجل" تأليف أحمد عبد الفتاح ومن إخراج أحمد صالح، ويشارك فى بطولته إلى جانب ياسر جلال، نور، ومحمود عبد المغنى، ونرمين الفقى، ورنا رئيس، محمد على رزق، وأميرة العايدى، وأحمد حلاوة، محمد عادل، محمد يسرى، إيهاب فهمى، وإنعام سالوسة، هدى الاتربى، وعصام السقا، ومجدى فكرى، ورباب ممتاز، وياسمين جمال، وأحمد منير، وهشام الشاذلى، وجمال يوسف وعدد آخر من الفنانين.


ضل راجل

ضل راجل الحلقة 21

ياسر جلال

مسلسلات رمضان

سينرجى

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