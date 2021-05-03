ضبط 3 سائقين لتعاطيهم المخدرات أثناء القيادة في أسوان

أسوان – عبد الله صلاح

حررت إدارة مرور أسوان، اليوم، الاثنين، 3 محاضر لسائقين خلال حملة فحص وتحليل عن المخدرات، وذلك لتعاطيهم المخدرات أثناء القيادة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد هؤلاء السائقين.

وفي مجال القيادة تحت تأثير المواد المخدرة، شنت إدارة مرور أسوان، تحت إشراف العميد محمد زردق، حملة تم خلالها فحص 25 قائد سيارة، بكمين غرب أسوان دائرة مركز شرطة أسوان، وأسفر الفحص عن ضبط 3 حالات إيجابية لتعاطي مخدر الحشيش والبانجو والأقراص المخدرة.

وفى سياق متصل، تم ضبط 563 مخالفة مرورية خلال حملة في مجال ضبط القضايا المرورية، شملت: التصالح الفوري في 84 مخالفة، وتحرير 140 مخالفة غرامة ونش، وسحب تراخيص 89 حالة عدم قبول التصالح، وتحرير 126 مخالفة تجاوز حد السرعة، وتحرير 115 مخالفة متنوعة، وتم ضبط 6 توك توك.