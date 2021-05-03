اليوم السابع
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الإثنين، 03 مايو 2021 08:52 م
خالد صلاح
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ضبط سلع منتهية الصلاحية وتحرير محاضر لأماكن بيع الأسماك والفسيخ ببنى سويف

الإثنين، 03 مايو 2021 08:00 م
ضبط سلع منتهية الصلاحية وتحرير محاضر لأماكن بيع الأسماك والفسيخ ببنى سويف حملة على محلات الأسماك المملحة ببنى سويف
بنى سويف - هانى فتحى

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قامت فرق من قسم مراقبة الأغذية، بعمل حملات تفتيشية بمراكز ومدن ببا والفشن وأهناسيا ببنى سويف، وذلك بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية من الوحدات المحلية والتموين والطب البيطرى والأمن، والتى أسفرت عن ضبط بعض السلع التالفة ومنتهية الصلاحية وتحرير محاضر لمخالفات الاشتراطات الصحية وإعدام بعض السلع غير صالحة للاستهلاك الآدمى.

حيث قام مكتب مراقبة الأغذية فى ببا، بالمرور على العديد من المنشآت الغذائية بمدينة ببا، وتم سحب عدد 8 عينات أسماك مملحة وأسماك مدخنة وأسماك ولحوم مجمدة، وتحرير عدد 3 محاضر جنح صحية لمخالفة الاشتراطات الصحية فيماتم إعدام 17 كجم أغذية تالفة، وفى اهناسيا تم المرور على 7 منشآت غذائية، وسحب عدد 10 عينة رنجة وسمك مجمد ولحوم وكبدة مجمدة وإرسالها للمعمل للتحليل، وإعدام 29كجم مجمدات لوجود سائل انفصالى بها وتغير فى خواصها الطبيعية، بجانب تحرير عدد 11 محضر لعدم حمل شهادات صحية، وعدد 6 محاضر لعدم استيفاء الاشتراطات الصحية وعدد 4 محاضر لنقل اللحوم فى عربات غير مخصصة لهذا الغرض.

بينما قام فريق مراقبة الأغذية بإدارة الفشن الصحية بالمرور على عدد 11 منشئاه غذائية وتحرير عدد محضر 10 محاضر جنح صحية لعدم استيفاء اشتراطات النظافة وعدم حمل شهادات صحية لمزاوله المهنة، وتم سحب عدد 8 عينات من الأسماك المجمدة والرنجة والفسيخ، وتم التحفظ على كمية من الفسيخ المملح كبير الحجم غير صالح للاستهلاك، بجانب قيام الطب البيطرى بالتحفظ على كمية من اللحوم غير صالحة للاستهلاك، فيما قام التموين بتحرير محضر لأحد المحال " بدون ترخيص "يعمل فى مجال ذبح الطيور الحية، وتم إعدام أغذية فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمى تقدر بــ23 كجم منهم 5 كجم مجمدات.

من جانبة أكد الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف، بتكثيف حملات الرقابة على الأسواق والمنشآت الغذاية والمحال ومواجهة كافة صور الغش التجارى حفاظا على صحة وسلامة المواطنين، والقضاء على التلاعب فى الأسعار أو احتكار السلع، وذلك بالتزامن مع أعياد الربيع وشم والنسيم والإقبال المتوقع على بعض الأنواع من السلع الغذائية من اللحوم والأسماك.

وتبين من التقرير الذى عرضه وكيل وزارة الصحة الدكتور محمد يوسف، الإشارة إلى تكليف إدارة الطب الوقائى بقيادة الدكتورة أمنية حسن بتكثيف الرقابة والتفتيش على أماكن عرض وبيع وتداول الأغذية والسلع خاصة اللحوم والأسماك على اختلاف أشكالها وأنواعها.


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