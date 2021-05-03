صور.. إصابة سائق و7 مواطنين نتيجة اصطدام جرار زراعي بميكروباص بالأقصر

الأقصر – أحمد مرعى

شهدت منطقة البغدادى بمدينة البياضية شرق محافظة الأقصر، مساء أمس الأحد، حادث تصادم مرورى بين جرار زراعى وسيارة ميكروباص خلال مرورها على الطريق، مما أسفر عن إصابة سائق السيارة الميكروباص بجروح خطيرة، و7 موطنين بكدمات طفيفة، وتم نقل المصابين لمستشفي الأقصر العام.

البداية كانت بتلقى اللواء خالد عبدالحميد مدير أمن الأقصر، إخطاراً من مركز شرطة البياضية يفيد بوقوع حادث تصادم بين جرار زراعى وسيارة ميكروباص تقل عدد من المواطنين، وعلى الفور إنتقل اللواء محمد صحصاح، رئيس مدينة البياضية، وسيارات الإسعاف ورجال مركز شرطة البياضية لموقع الحادث، حيث أسفر التصادم عن إصابة سائق السيارة الميكروباص بجروح وكدمات خطيرة، وتم نقله لمستشفى الأقصر العام، و7 آخرين من الركاب بكدمات وجروح طفيفة، وتم إسعافهم بموقع الحادث، وتم تحرير عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة التى تولت التحقيق.

وكان قد قاد اللواء محمد صحصاح، وكيل الوزارة رئيس مركز ومدينة البياضية جنوب الأقصر، حملة موسعة شملت المدينة والقرى التابعه لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا، حفاظاً على الصحة العامة، وذلك في إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، لتحقيق الانضباط العام، ومتابعة إلتزام المحال والمقاهي والمطاعم بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية، واستهدفت الحملة مدينة البياضية وقرية الروافعة ومداخل قرية البغدادي والحبيل، وتم رفع وإزالة إشغالات الباعة الجائلين وتحرير المحاضر اللازمة، كما تم تحرير محاضر لعدد 17 مواطن أثناء استقلالهم سيارة أجرة بدون كمامات، وتم عرض التصالح وقاموا بالتصالح الفورى، وعدد 1 محضر رفض دفع قيمه التصالح.

وأكد اللواء محمد صحصاح، رئيس مركز ومدينة البياضية، على استمرار تلك الحملات ومتابعة التزام المواطنين بارتداء الكمامات أثناء ركوب المواصلات العامة، موضحاً أنه أسفرت مجهودات الحملة أيضاً عن تحرير 2 محضر إشغال طريق، و5 محاضر نظافة عامة، و10 إزالات إدارية، حيث شارك في الحملة كلا من عبدالمحسن ربيع نائب رئيس المدينة، وأحمد اسماعيل مدير المكتب الفنى وأعضاء المتابعة الميدانية، ومسئولي قسم الإشغالات ومسئول الحملة بالمدينة.



اثار حادث التصادم فى السيارة الميكروباص



اصطدام سيارة ميكروباص بجرار زراعى بالأقصر



الجرار الزراعى ف حادث طريق البياضية