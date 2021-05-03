صندوق تطوير العشوائيات: نقل سكان "عزبة أبو قرن" بمصر القديمة قبل يونيو المقبل

كتب سيد الخلفاوى

كشف المهندس خالد صديق، المدير التنفيذى لصندوق تطوير العشوائيات ، أنه سيتم نقل سكان منطقة أبو قرن قبل شهر يونيو القادم وكذلك منطقة اسطبل عنتر، لوحدات مجهزة بمدينة معا 1 و2 ، بالسلام، مشيرا إلى أن الوحدات بها الأثاث والمفروشات والأجهزة الكهربائية.

وأضاف مدير صندوق تطوير العشوائيات، أن شهر يونيو القادم سيكون كل مشروعتنا لتطوير العشوائيات انتهت بالكامل، قائلا: بعد الانتهاء من تطوير العشوائيات سيتم الاتجاه لتطوير عواصم المحافظات والمدن الرئيسية الغير مخططة بالإضافة إلى تطوير الأسواق الغير مخططة.

وأشار صديق إلى أن الصندوق سيتم تغيير نشاطه من تطوير العشوائيات لتنمية حضارية وعمرانية حتى اسم الصندوق هيتغير، لافتا إلى أنه تم تطوير 312 منطقة من المناطق غير الأمنة، من إجمالى 357 منطقة غير آمنة، بتكلفة 39 مليار جنيه، موضحا أنه سيتم خلال منتصف عام 2021، الانتهاء من تطوير كافة المناطق غير الأمنة على مستوى الجمهورية.

وأوضح المدير التنفيذي لصندوق تطوير العشوائيات، الصندوق سيبدأ بعد ذلك في تطوير المناطق غير المخططة والأسواق العشوائية، وتم وضع خطة خلال 10 سنوات للانتهاء من كافة المناطق غير المخططة، متابعا: في عام 2030 لن يكون هناك مناطق غير مخططة أو أسواق عشوائية.