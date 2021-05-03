صحيفة مكسيكية: اختبار خاطئ للكشف عن كورونا ينتشر عبر السوشيال فى أمريكا اللاتينية

فاطمة شوقى

تداول بين مستخدمى الشبكات الاجتماعية فى أمريكا اللاتينية اختبار "خاطئ" يدعى أنه يقيس الأكسجين فى الرئتين ويكشف فيروس كورونا عن طريق حبس الأنفاس لعدة ثوان، حسبما قالت صحيفة "سين إمبارجو" المكسيكية.

وأشارت الصحيفة إلى أنه تم نشر تسجيل فيديو على مواقع التواصل الاجتماعى فى عدة دول بأمريكا اللاتينية، والذى يشرح كيف يمكن أن يتم الكشف عن وباء كورونا بطريقة سهلة وهى الاستنشاق ثم حبس الانفاس لمدة 20 ثانية، يقول هذا الرسم المعنون "تحقق من رئتيك ومستوى الأكسجين لديك" إذا تمكنت من الحفاظ على أنفاسك من النقطة أ إلى النقطة ب، فقد تكون خاليًا من فيروس كورونا.

تقدم الرسالة أيضًا توضيحًا للرئتين، وتستخدم شعار عيادة بوليفية للعلاج الطبيعى تُعرف باسم Kineser وتوفر أصواتًا للاستنشاق والزفير لمرافقة العملية.

وحصل منشور بنفس الفيديو بالفعل على أكثر من 4000 إعجاب وأكثر من 1700 إعادة تغريد تحت التسمية التوضيحية "إنهم مدينون لي بالاستعلام".

وأوضحت الصحيفة أن السلطات الصحية فى عدة دول بأمريكا اللاتينية، أكدت أن هذا الفيديو غير صحيح وغير ملاءم ولا يعد من اختبارات الجهاز التنفسى ، خاصة وأنه تم تداول فيديو مشابه له فى عام 2020 .