شواطئ وكورنيش مطروح بلا مواطنين في شم النسيم.. وخدمات لمنع التجمعات.. فيديو

مطروح حسن مشالى

قدم "اليوم السابع" بثًا مباشرًا من كورنيش وشاطئ مطروح العام، رصد انتشار الخدمات المكلفة بإغلاق الشواطئ والكورنيش، ومنع تجمعات المواطنين الذين يقضون فترة العصاري للتسلية وقت الصيام أو التنزه، بالتزامن مع تطبيق قرار الحكومة بغلق الشواطئ ومنع التجمعات، بالتزامن مع أعياد الربيع، واحتفال الأخوة الأقباط بعيد القيامة.

واختفت تحركات وتواجد المواطنين من أهالي مطروح وزوارها، على الكورنيش و الشواطئ التي تقع على خليج مطروح إضافة إلى منع نزول الشباب البحر للسباحة على امتداد شواطئ مطروح.

وتشهد أوقات العصاري، في الأيام العادية، خلال شهر رمضان المبارك، إقبالا كبيراً من أهالي وزوار مطروح، لتسلية أوقات صيامهم، بالتنزه على الكورنيش والاستمتاع بالطبيعة الخلابة للبحر والشواطئ ورصدت عدسة اليوم السابع، جمال الطبيعة وهدوء البحر، إلى جانب الطبيعة الخلابة ونقاء وجمال مياه البحر.

وعلى جانب آخر تابع اللواء خالد شعيب محافظ مطروح على مدار اليوم الاثنين تنفيذ كافة الإجراءات والقرارات الاحترازية والوقائية التى اتخذتها الدولة خلال اجازة اعياد الربيع و شم النسيم بكافة مدن ومراكز المحافظة خاصة اغلاق الشواطئ وحملات الرقابة والتفتيش على الاسواقوكذلك حملات المتابعة لإلتزام المنشأت السياحية بالاجراءات الوقائية داخل المنشآت مع المتابعة على مدار الساعة و التزام المواطنين بالاجراءات الوقائيةوالاحترازية والقرارات التى اخذتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا

حيث قام مركز ومدينة مرسى مطروح بالتعاون مع مديرية امن مطروج بالمرور على الشواطئ والاطمئنان على خلوها من المواطنين مع تنفيذ حملات دورية وتامين على الشواطئ، تنفيذا لقرار اغلاق الشواطئ العامة والمتنزهات والتاكد من عدم وجود اى تجمعات للمواطنين حرصا على سلامتهم والتزاما بقرارات مجلس الوزراء للحد من انتشار فيروس كوروناحيث لم تشهد الشواطي تجمعات التزاما من المواطنين

كما نظمت إدارة السياحة والمصايف بمطروح لجان متابعة على مدار الساعة لالتزان المنشأت السياحية بتطبيق كافة الاجراءات الوقائيةوالاحترازية من اعمال التطهير والتعقيم بكافة انحاء المنشاة مع الالتزام بالتباعد الاجتماعى ونسبة الاشغال المقررة