شعبة الأجهزة الكهربائية بالجيزة تتوقع زيادة المبيعات بنسبة 20%

كتب أحمد حمادة

توقع مجدى عرابى، عضو مجلس إدارة شعبة الأجهزة الكهربائية، زيادة مبيعات الأجهزة الكهربائية خلال موسم عبد الفطر، بنسبة تصل إلى 20%، وذلك تزامنا مع موسم الزواج وأعياد المسلمين والاقباط، والتى تشهد إقبالًا كبيرًا من قبل المواطنين على الشراء.

وحذر "عرابي" فى بيان اليوم، من ظاهرة حرق الأسعار التى تجتاح السوق فى هذه المواسم، مطالبًا بزيادة رقابة الأجهزة المعنية على السلاسل التجارية، حتى تستطيع الكيانات الصغيرة الحفاظ على تواجدها بالسوق وتحقيق منافسة عادلة.

وقال إن جائحة كورونا ساهمت بشكل رئيسى فى زيادة معدلات الركود، وذلك على مستوى العالم كله، مؤكدًا أن السوق بدأ مؤخرًا يتلمس زيادة طفيفة فى المبيعات، ومع موسم الأعياد تقفز بنسبة تصل إلى 20%.

أشار إلى أن المستهلك ينتظر العروض والتخفيضات التى تعلنها السلاسل التجارية الكبيرة وهو ما يجعلها تستحوذ على مبيعات السوق، فى ظل حصولها على امتيازات لا تحصل عليها المحال الصغيرة.

وأكد "عرابي"، أن الأجهزة الرقابية ممثلة فى وزارتى التجارة والصناعة والتموين عليها دور كبير فى رقابة أسعار المبيعات خاصة فى السلاسل التجارية، حيث أن العروض الخاصة بهذه السلاسل تنخفض بها الأسعار بنسب كبيرة، بما يضر بالمنافسة العادلة فى السوق، والتى تنشدها اقتصاديات السوق الحرة.

وأشار إلى أن المحال التجارية الصغيرة العاملة فى قطاع الأجهزة الكهربائية، تعانى من مخاطر عديدة تهددها من الخروج بالسوق، بسبب تعرضها إلى منافسة غير عادلة جراء العروض التى تقدمها السلاسل التجارية الكبيرة، والتى تعلن فيها عن تخفيضات بنسب تصل إلى 25%، أى بواقع ألف جنيه على الجهاز الواحد الذى يصل سعره إلى 5 آلاف جنيه، وهو ما يضع صغار التجار أمام خيارين لا ثالث لهما، إما حرق الأسعار والتعويض عن ذلك بعروض الشركات المنتجة، أو الخروج من السوق.