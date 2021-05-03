شاطىء بلاج رأس البر بدمياط بدون رواد فى شم النسيم.. فيديو وصور

قدم" اليوم السابع" بثا مباشرا من شاطىء بلاج رأس البر، بعد اتخاذ إجراءات الغلق تطبيقًا لقرارات رئيس مجلس الوزراء، بالتزامن مع احتفالات شم النسيم.
وكانت أصدرت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، قرارا باستمرار غلق الشواطئ بمدينة رأس البر خلال أعياد شم النسيم، وفقاً لما اتخذته الدولة من إجراءات للحد من التجمعات خلال تلك الفترة ومنع إنتشار فيروس كورونا.
وأكدت المحافظ، أن تلك الإجراءات تهدف إلى الحفاظ على سلامة وصحة المواطنين، وذلك فى إطار الخطة الوقائية للتصدى لفيروس كورونا والحد من انتشاره.
كما شددت محافظ دمياط على رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن بالتواجد الميدانى على مدار اليوم للتأكد من تطبيق الإجراءات الإحترازية والوقائية غلق المنتزهات والحدائق وحظر اى فعاليات او تجمعات، مؤكدة على التعامل الحاسم مع المخالفين لتلك الإجراءات.
الشاطىء خالى من الرواد (1)
الشاطىء خالى من الرواد (2)
الشاطىء خالى من الرواد (3)
الشاطىء خالى من الرواد (4)
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