شاطىء بلاج رأس البر بدمياط بدون رواد فى شم النسيم.. فيديو وصور

دمياط معتز الشربينى

قدم" اليوم السابع" بثا مباشرا من شاطىء بلاج رأس البر، بعد اتخاذ إجراءات الغلق تطبيقًا لقرارات رئيس مجلس الوزراء، بالتزامن مع احتفالات شم النسيم.

وكانت أصدرت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، قرارا باستمرار غلق الشواطئ بمدينة رأس البر خلال أعياد شم النسيم، وفقاً لما اتخذته الدولة من إجراءات للحد من التجمعات خلال تلك الفترة ومنع إنتشار فيروس كورونا.