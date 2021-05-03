سيارات المطافى تواصل إخماد حريق القمامة بالنقطة الوسيطة في الزقازيق.. صور

الشرقية - إيمان مهنى

تابع الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، مع نبيل فاروق رئيس مركز ومدينة الزقازيق، أعمال إطفاء الاشتعال الذاتي لأكوام القمامة المتراكمة بالنقطة الوسيطة في الغار بمركز الزقازيق، والناتج عن ارتفاع درجة الحرارة، وتفاعل القمامه مع بعضها، مؤكدا على ضرورة استمرار عمليات الإطفاء ورفع تراكمات القمامة أولا بأول، تجنباُ لعودة اشتعالها مرة أخرى.

كما وجه المحافظ رئيس مركز الزقازيق، بتكثيف أعمال نقل تراكمات القمامة والمخلفات، من النقطة الوسيطة للمدفن الصحي بالخطارة، تفاديا لحدوث اشتعال ذاتي للقمامة نتيجه ارتفاع درجه الحراره خلال الأيام القادمة ولخلق جو بيئي وصحي للمواطنين

ومن جانبه أوضح نبيل فاروق رئيس مركز الزقازيق، أن ارتفاع درجة الحرارة تسبب في حدوث اشتعال ذاتي لأكوام القمامة بالنقطة الوسيطة بالغار و تم التعامل معه من خلال تفعيل منظومة الإطفاء بالنقطة الوسيطة بالتعاون مع قوات الحماية المدنية ،، ومازالت الأعمال مستمرة لحين التحقق من إخماد الإشتعال الذاتي داخل النقطه الوسيطة.

وتتواصل عمليات نقل تراكمات القمامة والمخلفات من النقطة الوسيطة بالغار للمدفن الصحي بالخطارة للحد من إنبعاث الروائح الكريهة والأدخنة والغازات الناتجة من إحتراق المخلفات وحفاظاً على صحة وسلامة المواطنين.



إطفاء اشتعال أكوام القمامة بالنقطة الوسيطة بالزقازيق (1)



إطفاء اشتعال أكوام القمامة بالنقطة الوسيطة بالزقازيق (2)



إطفاء اشتعال أكوام القمامة بالنقطة الوسيطة بالزقازيق (3)



إطفاء اشتعال أكوام القمامة بالنقطة الوسيطة بالزقازيق (4)



إطفاء اشتعال أكوام القمامة بالنقطة الوسيطة بالزقازيق (5)