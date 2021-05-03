زى النهارده.. أولى جلسات إعادة محاكمة بديع و14 آخرين فى "أحداث البحر الأعظم"

كتب إيهاب المهندس

زى النهارده من 5 سنوات، دائرة الإرهاب المنعقدة بطره، تنظر أولى جلسات إعادة محاكمة بديع و14 آخرين فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث البحر الأعظم".

وكان تشكيل الدائرة وقت نظر الجلسة برئاسة المستشار معتز خفاجى، وعضوية المستشارين سامح سليمان ومحمد عمار وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد.

وكانت محكمة النقض قد قبلت طعن محمد بديع وآخرين من بينهم محمد البلتاجى، وصفوت حجازى، وباسم عودة، على حصولهم على حكم بالسجن المؤبد فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث البحر الأعظم".

وكانت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار محمود سامى كامل، قضت بمعاقبة محمد بديع المرشد العام للجماعة، ومتهمين آخرين بالسجن المؤبد لمدة 25 عاما لكل منهم.

وتضم قائمة المتهمين المحكوم عليهم بالسجن المؤبد فى القضية حضوريًا كلا من "محمد بديع، محمد البلتاجى، عصام العريان، صفوت حجازى، الحسينى عنتر محروس، جمال فتحى يوسف، أحمد ضاحى محمد، باسم عودة، أبو الدهب حسن محمد".

وكانت وجهت النيابة العامة لقيادات جماعة الإخوان ارتكاب جرائم التحريض والاشتراك فى ارتكاب أحداث العنف التى وقعت فى منطقة البحر الأعظم.