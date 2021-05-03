اليوم السابع
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رومانى 30 سنة مع الفسيخ.. أقدم فسخانى فى بنى سويف على الأصل دور.. فيديو

الإثنين، 03 مايو 2021 07:30 م
رومانى 30 سنة مع الفسيخ.. أقدم فسخانى فى بنى سويف على الأصل دور.. فيديو رومانى أقدم فسخانى فى بنى سويف
بنى سويف هانى فتحى

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قدم "اليوم السابع"، بثا مباشرا من داخل أقدم محلات بيع الفسيخ بمحافظة بنى سويف مع احتفالات أعياد الربيع، وقال رومانى صاحب أقدم محل لبيع الفسيخ والرنجة بمحافظة بنى سويف أنه يعمل فى المحل منذ ثلاثون عاما ، مشيرا إلى أن المحل يزيد عمره عن 70 عاما وكان يمتلكه جده ووالده.
 
 
وأضاف "رومانى"، أن الإقبال على شراء الفسيخ والرنجة هذا العام متوسط، مشيرا إلى أن الأسبوع القادم سيزيد الإقبال، وخاصة مع الاقتراب من عيد الفطر المبارك.
 
وأكد رومانى أن أسعار الفسيخ والرنجة لم تختلف كثيرا عن العام الماضي ، ولكن فى متناول الجميع، مضيفا أن المواطن يستطيع التفرقة بين الفسيخ السليم والمغشوش من خلال اللون والرائحة.
 
وقال رومانى إن كل الرنجة والفسيخ الذى يبيعة يأتى من كفر الشيخ والإسكندرية، مشيرا إلى أن الملوحة فقط هى التى تأتى من بحيرة السد العالي.

 


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