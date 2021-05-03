رومانى 30 سنة مع الفسيخ.. أقدم فسخانى فى بنى سويف على الأصل دور.. فيديو

وأضاف "رومانى"، أن الإقبال على شراء الفسيخ والرنجة هذا العام متوسط، مشيرا إلى أن الأسبوع القادم سيزيد الإقبال، وخاصة مع الاقتراب من عيد الفطر المبارك.

وأكد رومانى أن أسعار الفسيخ والرنجة لم تختلف كثيرا عن العام الماضي ، ولكن فى متناول الجميع، مضيفا أن المواطن يستطيع التفرقة بين الفسيخ السليم والمغشوش من خلال اللون والرائحة.

وقال رومانى إن كل الرنجة والفسيخ الذى يبيعة يأتى من كفر الشيخ والإسكندرية، مشيرا إلى أن الملوحة فقط هى التى تأتى من بحيرة السد العالي.