اليوم السابع
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روسيا تتجه نحو الصين لإنتاج "سبوتنيك في" لمواجهة زيادة الطلب

الإثنين، 03 مايو 2021 12:47 م
روسيا تتجه نحو الصين لإنتاج "سبوتنيك في" لمواجهة زيادة الطلب لقاح سبوتنيك في
وكالات

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اتجهت روسيا إلى العديد من الشركات الصينية لتصنيع لقاح فيروس كورونا "سبوتنيك في" في محاولة لتسريع الإنتاج مع تزايد الطلب على اللقاح.
 
وأعلنت روسيا عن ثلاث صفقات بإجمالي 260 مليون جرعة مع شركات لقاحات صينية في الأسابيع الأخيرة.
 
ونشر موقع قناة الحرة الإخبارية ، أن الانتقادات السابقة حول اللقاح الروسي تراجعت إلى حد كبير بعد البيانات المنشورة في المجلة الطبية البريطانية "ذا لانسيت" التي قالت إن الاختبارات على نطاق واسع أظهرت أنه آمن، بمعدل فعالية يبلغ 91 بالمائة.
 
ومع ذلك، فقد تساءل خبراء عما إذا كان بإمكان روسيا الوفاء بتعهدها للدول في جميع أنحاء العالم. لأنها تعهدت بمئات الملايين من الجرعات، ولم تقدم سوى جزء بسيط، بحسب أسوشيتد برس.
 
ووقع صندوق الاستثمار المباشر الروسي، الذي يمول "سبوتنيك في"، اتفاقيات مع العديد من صانعي الأدوية في بلدان أخرى، مثل الهند وكوريا الجنوبية والبرازيل وصربيا، وتركيا وإيطاليا وغيرها. 
 
ومع ذلك، هناك مؤشرات قليلة على أن الشركات المصنعة في الخارج، باستثناء تلك الموجودة في بيلاروسيا وكازاخستان، قد صنعت كميات كبيرة من اللقاح حتى الآن.

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