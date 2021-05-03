اليوم السابع
Ads
الإثنين، 03 مايو 2021 07:09 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

رئيس الوزراء العراقى يطالب بتنفيذ عمليات استباقية لمواجهة تحركات داعش

الإثنين، 03 مايو 2021 07:00 ص
رئيس الوزراء العراقى يطالب بتنفيذ عمليات استباقية لمواجهة تحركات داعش مصطفى الكاظمي رئيس الوزراء العراقى
كتب وكالات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

وجه رئيس الوزراء العراقى مصطفى الكاظمي، بتفعيل العمليات الاستباقية لمواجهة تحركات تنظيم "داعش" الإرهابي، بحسب "روسيا اليوم" .

 

وقال مكتب الكاظمى فى بيان، إن الأخير "ترأس مساء الأحد، اجتماعا أمنيا موسعا ضم قيادات الأجهزة الأمنية الاتحادية والبيشمركة، بحضور وزراء الداخلية والدفاع والمالية".

 

وأضاف أنه "جرى خلال اللقاء بحث تطورات الأحداث الأمنية التى شهدها العراق خلال الساعات الماضية، ومناقشة الخطط الأمنية لمواجهة الخروقات الأمنية والحد منها، وبسط الأمن والاستقرار فى عموم البلاد".

 

وأشار إلى أن "الاجتماع بحث التنسيق بين مختلف القوات الأمنية الاتحادية وقوات البيشمركة، وخصوصا فى المناطق ذات المسئولية المشتركة".

 

وتابع أن "الكاظمى أصدر عدة توجيهات للقوات الأمنية تأتى فى مقدمتها تنشيط الجهد الاستخبارى والأمنى وأيضا تفعيل العمليات الاستباقية لمواجهة تحركات عصابات داعش الإرهابية وتجفيف منابعها وتدمير حواضنها".

 


رئيس الوزراء العراقى

العراق

أخبار العراق

تنفيذ عمليات استباقية

تحركات داعش

الجيش العراقى

العنف في العراق

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

العراق.. "كتائب حزب الله" تطالب بإقالة حكومة الكاظمي جراء حادث مستشفى بغداد

الإثنين، 26 أبريل 2021 06:00 ص

إحالة وزير الصحة العراقى ومحافظ بغداد للتحقيق إثر حادث مستشفى ابن الخطيب.. ارتفاع ضحايا الحريق لـ82 شخصا وإصابة 110 آخرين.. الكاظمى: صرف 10 ملايين دينار لكل أسرة ضحية.. ومصر تعرب عن خالص تعازيها لحكومة بغداد

الأحد، 25 أبريل 2021 03:17 م

الكاظمي يوجه بالتحقيق في حريق مستشفى "ابن الخطيب"

الأحد، 25 أبريل 2021 04:00 ص

المتحدث باسم الكاظمي: خطر داعش لا زال موجودا لكن لا نحتاج إلى قوات أجنبية

السبت، 24 أبريل 2021 05:09 م

الكاظمي: قواتنا المسلحة هي عماد الدولة ورمز العراق وهويته الوطنية

الإثنين، 19 أبريل 2021 02:00 ص


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة