رئاسة شئون الحرمين تستقبل ضيوف الرحمن عبر 32 باباً مخصصة للمعتمرين والمصلين

إيهاب محمد

قامت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلة في إدارة الأبواب بالاستعدادات المبكرة لاستقبال ضيوف الرحمن الذين أتوا لأداء مناسك العمرة والصلاة في هذا الشهر الفضيل، شهر رمضان المبارك، وذلك بمتابعة من الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ عبدالرحمن السديس.



استقبال المصليين

أوضح مدير إدارة الأبواب فهد بن عبدالله الجعيد، أن الإدارة ومنذ بداية موسم الخيرات، وضعت الخطط ورفعت جاهزيتها، لاستقبال ضيوف الرحمن وسط منظومة من الخدمات وفق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، والاشتراطات الصحية، وبلغ عدد الموظفين المشاركين بهذا الموسم الاستثنائي (100) موظف من المؤهلين علميا وعمليا.



استقبال المصلين والمعتمرين

وأشار الجعيد أنه من مهام إدارة الأبواب، إرشاد المصلين إلى أماكن المصليات، ومساندة رجال الأمن في تحويل وتوجيه المصلين عند امتلاء المصليات، إضافة إلى تحقيق انسيابية الحركة في الدخول والخروج من المسجد الحرام، وأضاف أن هناك أبوابا مزودة بإشارات ضوئية ولوحات إرشادية تضيء باللون الأخضر عند وجود أماكن شاغرة داخل المسجد الحرام، وتضيء باللون الأحمر عند اكتمال الطاقة الاستيعابية، وعدم الدخول إلى المسجد الحرام وقت خروج المصلين بعد الصلاة مباشرة، دفعا للاختناقات المرورية والازدحام.



الابواب التى يدخل منها المصلين

وأبان فهد أن الإدارة خصصت (15) باباً لدخول المعتمرين وهي (باب الملك فهد –رحمه الله-، أجياد، والصفا، والنبي، وبني شيبة، والمروة، وسلم الأرقم، وجسر المروة، وعبارة النبي، باب الملك عبدالعزيز –رحمه الله- وباب الصفا، باب إسماعيل، جسر أجياد، بدروم السلام، جسر عربات المروة).

وأن (17) باباً مخصصة للمصلين وهي: (سلم 91، باب 84، عبارة 78، باب 74، باب 70، باب سلم الشبيكة، عبارة الشبيكة، جسر عربات الشبيكة، باب 12، باب 11، باب 116، باب 114، باب 111، باب 107، باب 106، باب 104، باب 100، باب 175، باب173، باب 170، باب 169، باب 165)

وفي الختام ذكر الجعيد بأن هذه الاستعدادات والخدمات تأتي بتوجيهات من الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، وبمتابعة من سعادة وكيل الرئيس العام للشؤون الخدمية والفنية محمد بن مصلح الجابري، لكل ما من شأنه تقديم أفضل وأرقى الخدمات لضيوف الرحمن لكي يؤدو مناسكهم بكل يسر وسهولة.