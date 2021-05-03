اليوم السابع
Ads
الإثنين، 03 مايو 2021 02:23 م
خالد صلاح
الرئيسية صحة وطب

دراسة: التطعيم يقلل مخاطر انتقال فيروس كورونا بنسبة 49%

الإثنين، 03 مايو 2021 02:00 م
دراسة: التطعيم يقلل مخاطر انتقال فيروس كورونا بنسبة 49% تطعيم كورونا
كتب - محمود جلال

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
كشفت دراسة جديدة من هيئة الصحة العامة في إنجلترا (PHE)، أن الأشخاص الذين تلقوا جرعات من اللقاح أقل عرضة لنقل العدوى بنسبة 49٪ لأفراد الأسرة مقارنة بأولئك الذين لم يتم تطعيمهم، بحسب موقع "only my health".
 
دراسة يمكن يقلل التطعيم من خطر انتقال كورونا الداخلي بنسبة 50٪
دراسة يمكن يقلل التطعيم من خطر انتقال كورونا الداخلي بنسبة 50٪
 
وقالت ماري رامزي رئيسة قسم التحصين في الصحة العامة بانجلترا: "في حين أن هذه النتائج مشجعة للغاية، حتى لو تم تطعيمك، فمن المهم حقًا أن تستمر في التصرف وكأنك مصاب بالفيروس".
 
وأضافت: "يجب تطعيم الجميع، وتجاهل الأخبار المحيطة بالآثار الجانبية للقاحات قم بتسجيل نفسك في حملة التطعيم، لن يقلل هذا من خطر الإصابة بالفيروسات في نفسك فحسب، بل سيؤمن أيضًا صحة أفراد عائلتك". 
 
كورونا
كورونا
 
 
وتابعت: "ثبت أن التطعيم فعال في منع هذا الانتقال المنزلي وبالتالي تقليل عدد المصابين إلى النصف، عندما يتم تطعيم أفراد الأسرة، تقل احتمالية نقلهم الفيروس للآخرين حتى لو أصيبوا بالعدوى".
 
ويوفر اللقاح الحماية بعد 2-3 أسابيع من تناول الجرعة الثانية ويمكن التقاط العدوى بينهما، ومع ذلك، فإن التطعيم يقلل من شدة العدوى مما يجعلك أقل عرضة للإصابة بمضاعفات فيروس كورونا.
 
فيروس كورونا
فيروس كورونا
 
يذكر أن الموجة الثالثة من فيروس كورونا أدت إلى ارتفاع عدد الحالات بشكل كبير فى العالم، بسبب تجاهل الكثير العواقب الوشيكة لانتقال هذا الفيروس هذه المرة، حيث أصيبت أسر بأكملها بالفيروس.
 
 
 
 
 

فيروس كورونا

كورونا فيروس

هيئة الصحة العامة في إنجلترا

لقاحات كورونا

الانتقال المنزلي

لقاحات انجلترا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة