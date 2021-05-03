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خادم الحرمين الشريفين يأمر بتعيين الأمير سلطان مستشاراً له بمرتبة وزير

الإثنين، 03 مايو 2021 02:20 ص
خادم الحرمين الشريفين يأمر بتعيين الأمير سلطان مستشاراً له بمرتبة وزير الملك سلمان بن عبدالعزيز خادم الحرمين الشريفين
كتب وكالات

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أصدر الملك سلمان بن عبد العزيز، خادم الحرمين الشريفين أمر ملكى بتعيين الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود مستشاراً خاصاً لخادم الحرمين الشريفين بمرتبة وزير .

وجاء نص البيان بحسب وكالة الأنباء الرسمية السعودية، نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بعد الاطلاع على النظام الأساسى للحكم الصادر بالأمر الملكى رقم ( أ   90 ) بتاريخ 27   8   1412 هـ.

وبعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفى المرتبة الممتازة الصادر بالمرسوم الملكى رقم ( م   10 ) بتاريخ 18   3   1391 هـ.

وبعد الاطلاع على الأمر الملكى رقم ( أ   14 ) بتاريخ 3   3   1414 هـ .

أمرنا بما هو آت :

أولاً: يعين صاحب السمو الملكى الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود مستشاراً خاصاً لخادم الحرمين الشريفين بمرتبة وزير.

ثانياً: يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.

 

 

 


خادم الحرمين الشريفين

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وزير سعودى

أخبار السعودية

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