حياة كريمة يهدى "أم خالد" بالمنوفية محلا وبضاعة..والسيدة: أشكر الرئيس السيسي

كتب أحمد عرفة

أهدى برنامج حياة كريمة، المذاع على قناة دى أم سى، محلا بعقد سنة، يتحمل البرنامج أول 6 شهور من إيجاره، بجانب إهداء بضائع للمحل للسيدة أم خالد، من أجل أن تتمكن من الإنفاق على أبنائها وتعليمهم، وسط فرحة من أهالى قرية البرانقة بمحافظة المنوفية، فيما شكرت السيدة أم خالد مبادرة حياة كريمة.

وعلقت السيدة أم خالد على تلك المساعدات قائلة: مش مصدقة، عاجزة عن الكلام، ألف شكر وأشكر كل القائمين على هذا العمل، وأشكر الرئيس عبد الفتاح السيسى، والمفاجئة لا تجعلنى أستطيع الكلام، فيما قال ياسين الزغبى، مقدم البرنامج: مهم تشكرى جيرانك لأنهم ساعدونا في توضيب المحل.

وتابع ياسين الزغبى: المحل مملوء بالبضائع وسيكون هناك بضاعة أكثر أيضا، ووهذا لكى ولأولادك، وهذا العقد سنة، وأول 6 شهور علينا وعلى حياة كريمة، والـ 6 شهور الآخرين عليكى بعد أن تكونى قد استطعتى أن تقفى على قدمك، ومحلك وبضاعتك ليس من حياة كريمة فقط ولكن أيضا بمساعدة أهلك وجيرانك.