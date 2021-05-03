اليوم السابع
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خالد صلاح
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حملات مكثفة وغلق الحدائق والمتنزهات فى شم النسيم لمواجهة كورونا بالبحيرة

الإثنين، 03 مايو 2021 12:04 م
حملات مكثفة وغلق الحدائق والمتنزهات فى شم النسيم لمواجهة كورونا بالبحيرة اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة
البحيرة - فريق المحافظات

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أكد اللواء هشام آمنه محافظ البحيرة، على التزام المحافظة بتعليمات وزارة التنمية المحلية، بشأن تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، والتصدى العاجل للموجة الثالثة من الوباء، والمتضمنة تكليفات رئاسة مجلس الوزراء.

وأضاف أنه تم رفع درجة الاستعداد إلى القصوى لاستقبال الأعياد والعطلات الرسمية، والتى تأتى فى إطار خطة الدولة الشاملة لمواجهة أى تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد.

وأوضح محافظ البحيرة، أنه تم إغلاق كافة الحدائق والمتنزها العامة ومراكز الشباب والنوادى العامة والخاصة والشواطئ فى يوم شم النسيم، وذلك لمواجهة انتشار فيروس كورونا، مشددا على وقف المراكب السياحية بالمدن المطلة على النيل ومنع أي تجمعات فى الميادين المفتوحة .

وأشار محافظ البحيرة إلى تشكيل غرف عمليات فرعية من الغرفة المركزية بالمحافظة بالوحدات المحلية والمديريات والشركات التابعة لمتابعة إنتظام العمل  .

لافتا إلى ضرورة التـزام المـواطنين بالإجراءات الإحترازية لمجابهة فيروس كورونا المستجد وخاصة أرتداء الكمامة الواقية مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين لهذه الاجراءات.

ووجه محافظ البحيرة بتكثيف الحملات الرقابية للتأكد من الالتزام بإجراءات التباعد الاجتماعى بالمقاهى والكافتيريات والكافيهات والمطاعم مع مراقبة الأسواق والمحلات والمطاعم ، والتأكد من صلاحية اللحوم والاسماك المعروضة مع تطبيق العقوبات اللازمة على المخالفين .

 

 


شم النسيم

محافظ البحيرة

مواجهة فيروس كورونا

غلق الحدائق والمتنزهات

الاجراءات الاحترازية

البحيرة

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