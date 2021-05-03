حملات تموينية بالمحافظات فى أعياد شم النسيم.. وتحرير محاضر للمخالفين.. صور

شنت عدد من المحافظات حملات على الأسواق والمقاهى لمراقبة تلك الأسواق والتأكد من مدى التزام المقاهى بالإجراءات الاحترازية ومصادرة الشيش، وتحرير محاضر للمقاهى المخالفة، وكذلك شنت مديريات التموين والطب البيطرى حملات على المخابز والمجازر تزامنًا مع عيد شم النسيم فى ظل التعليمات بالتواجد المكثف والرقابة على خدمات تلك الأسواق التى تقدم للمواطنين.

وكثفت مديريات التموين من تواجدها خلال الأيام الماضية وشن حملات على المحلات ومحلات الفسيخ للتأكد من مدى جودته وصلاحيته للمواطنين والمرور على المجازر والمحال الأخري، والتأكد من جودة الخبز المقدم للمواطنين ومواعيد فتح وغلق المخابز.

ففى إطار توجيهات اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، بتكثيف الحملات التموينية على الأسواق والمجازر والمخابز والمحال التجارية والعمل على ضبط الأسعار والتأكد من جودة السلع المعروضة ومطابقتها للمواصفات مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين للحفاظ على صحة المواطنين وضمان وصول الدعم لمستحقيه والالتزام بالقرارات التموينية المحددة والتأكد من إتباع كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية، نفذت مديرية التموين بالبحيرة برئاسة ، مجدى الخضر، حملات على المخابز البلدية بدائرة المحافظة.

أسفرت الحملة عن تحرير 36 مخالفة تجارية وتموينية وصحية بادكو وتم ضبط الآتى تجميع كمية 8 شكائر دقيق بلدى مدعم بإجمالى كمية 400 كيلو - مخبز بلدى مدعم لانتاجه خبز مدعم ناقص الوزن وتم تحرير المحضر اللازم وجارى العرض على الجهات المختصة، 18 مخالفة تموينية وصحية وبيئية 16 محضر بمعرفة الدمغة والموازين وجارى اتخاذ اللازم، وتحرير 24 محضر ضد مخابز بلديه بدمنهور لإنتاجهم خبز ناقص الوزن وغير مطابق للمواصفات، كما تم ضبط 5000 رغيف بلدى مدعم محملة على تروسيكل أثناء تهريبها والإتجار بها خارج منظومة المخابز.

وبالمرور على الاسواق تم ضبط 17 كجم كبده مجمده متغيرة الصفات الطبيعيه وغير صالحه للإستهلاك الآدمى 5 محلات جزارة تعرض لبيع لحوم غير صالحه للاستهلاك ومذبوحة خارج المجازر الحكومية وعليها أختام مزوره.

وقال اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، إن جهود مديرية التموين والتجارة الداخلية بالتعاون مع مديرية الطب البيطرى ومباحث التموين، أسفرت عن ضبط آلاف السلع الغذائية والإستهلاكية منتهية الصلاحية، بالإضافة إلى تحرير 597 محضر مخالفة خلال حملات الرقابة والتفتيش التى شنتها المديرية على الأسواق والمخابز خلال شهر ابريل الماضى.

وأوضح محافظ قنا، أن السلع الغذائية التى تم ضبطها شملت 5 أطنان سكر، 4 آلاف و 350 كجم أرز ، 3 أطنان دقيق مستودعات و مخابز، 475 كجم مكرونة، 125 كجم دقيق فاخر، 3859 عبوة بقالة، 340 كجم سمن نباتى، 82 كجم لحوم بلدية، 27 كجم لحوم دواجن.

وأضاف الداودى ، أن السلع الاستهلاكية التى تم ضبطها شملت 16 طن أسمدة كيماوية، 1190 كجم علف حيوانى، 3287 قطعة أدوات كهربائية، 1000 عبوة مستلزمات بيطرية ، 988 عبوة أدوية ، 323 قطعة مستلزمات عمارة، مؤكداً أن جميع السلع التى تم ضبطها تمت مصادرتها والتحفظ عليه ، موضحا أن حملات التفتيش نجحت أيضاً فى تحرير 597 محضر مخالفة منها 451 محضر بالأسواق والمحلات و 147 محضر بالمخابز والمطاحن فى مختلف أنحاء المحافظة ، مشيرا إلى أنه تم إحالة المخالفين إلى النيابة لإتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم، وذلك تأكيداً لحرص المحافظة وأجهزتها التنفيذية على إحكام الرقابة على الأسواق و المخابز و متابعة مدى إلتزام التجار بالأسعار المتداولة.

وأكد أحمد السيد، وكيل وزارة التموين بقنا، أن المديرية مستمرة فى شن حملات يومية على الأسواق والمحال التجارية لضبط الأسعار و منع تلاعب التجار و ضبط السلع مجهولة المصدر والمنتهية الصلاحية لحماية حقوق المستهلك والحفاظ على صحة المواطنين.

أما عن المنوفية شنت حملاتها المكبرة لمتابعة تنفيذ قرارات مجلس الوزراء وتحرير 62 محضر عدم ارتداء الكمامات الطبية والتحفظ على 28شيشة بالمقاهى بنطاق المحافظة، تنفيذاً لتوجيهات اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ المنوفية وطبقاً تعليماته المشددة لرؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بالتواجد الميدانى بالشارع خلال احتفالات عيد القيامة المجيد وأعياد الربيع لمتابعة تنفيذ قرارات رئيس مجلس الوزراء بكل حسم لمنع أى مظاهر للاحتفال بشم النسيم وكذا التأكد من تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية وبمنتهى الحزم خاصة فى الأماكن العامة والمطاعم والكافيهات والمواقف والتشديد بارتداء الكمامات الطبية للحد من فيروس كورونا حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين.

وشن رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أشمون حملة ليلية مكثفة بالتنسيق مع شرطة المرافق والجهات الأمنية للتفتيش على المحلات التجارية والورش والكافيهات والمواقف وكذا رفع وإزالة كافة الاشغالات بالشوارع بنطاق المدينة ، أسفرت الحملة عن تحرير 13 محضر غرامات فورية لغير الملتزمين بارتداء الكمامات الطبية وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين والتنبيه على المواطنين بارتداء الكمامات والالتزام بمواعيد الغلق المقررة حفاظا على الصحة العامة للمواطنين.

وفى منوف قام رئيس المدينة بالمرور الدورى على المقاهى والكافيهات لمتابعة مدى التزام المقاهى والكافيهات بالتعليمات والضوابط المقررة لعملها ومنع تداول الشيشة ورفع الإشغالات ومتابعة غلق المحلات التجارية وتم تحرير عدد 10محاضر عدم ارتداء الكمامة و 10 محاضر إشغال وتم التنبيه بالالتزام بقرارات رئيس مجلس الوزراء ، فيما تم المرور على المقاهى والكافيهات بالوحدة المحلية بسدود وتم ضبط عدد4 شيش وجارى المتابعة المستمرة لتطبيق القانون على المخالفين.

وفى نطاق مركز قويسنا تم تنظيم حملة مكبرة بإشراف رئيس المدينة وبالتنسيق مع مركز الشرطة وقسم الحماية المدنية لمنع التجمعات بالحدائق العامة وغمرها بالمياه لمنع أية تجمعات تطبيقاً للإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، كما تم فى مركز الباجور شن حملة ليلية برئاسة رئيس المدينة للتعامل الفورى مع الإشغالات والمرور على الكافيهات ووسائل المواصلات لمتابعة الإجراءات الاحترازية.

وقام رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة شبين الكوم بحملات مكثفة للتفتيش على رخص المحلات ومتابعة تنفيذ الإجراءات الإحترازية بقرى المركز وأسفرت الحملات عن تحرير 12 محضر لمحلات تدار بدون ترخيص وعدد 15محضر عدم ارتداء الكمامة و 11 محضر إشغال طريق و تم التعامل الفورى لرفع 20 إشغال متحرك وغلق ملعب خماسى لوجود تجمعات وعدم ارتداء الكمامة الطبية وكذا متابعة سيارات الأجرة ، وفى نطاق الوحدة المحلية لمدينة السادات تم المرور على الكافيهات بكفر داوود والطرانة والاخماس وضبط 24 شيشة وتم التحفظ عليهم واتخاذ الإجراءات القانونية فضلاً عن التفتيش على السيارات القادمة إلى مدينة السادات للتأكد من الالتزام بالإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامة من عدمه وتم تحرير عدد 24 مخالفة عدم ارتداء الكمامة.

ومن جانبه شدد محافظ المنوفية على استمرار تنفيذ القرارات الصادرة من رئاسة مجلس الوزراء بشأن اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد للحفاظ على الصحة العامة للمواطنين والحد من انتشار العدوى واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وكشف اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية عن تحرير364 محضر تموينى بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة وذلك خلال الاحتفالات بعيد القيامة المجيد وأعياد الربيع و شهر رمضان المبارك والتى شنتها مديرية التموين والتجارة الداخلية على الأسواق والمخابز والمحلات العامة و التجارية ومنافذ البيع بالمحافظة لضبط الأسعار والسلع منتهية الصلاحية والتأكد من توافر السلع الأساسية للمواطنين والتصدى لكافة الممارسات الاحتكارية لمنع استغلال المواطنين حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.

وأوضح المحاسب عاطف الجمال، مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمنوفية، أن القضايا التى تم ضبطها خلال الحملات التموينية تنوعت ما بين 188محضر مخالفات مخابز نقص وزن وعدم مطابقة المواصفات وعدم نظافة و 176 محضر أسواق لعدم الإعلان عن الأسعار وبيع سلع منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر وبيع بأزيد من السعر الرسمى ومخالفات أخرى.

وأشار مدير مديرية التموين بأنه تم تحرير 4 محاضر بمركز ومدينة شبين الكوم أحداهما ضد صاحب مركز تعبئة مواد غذائية بناحية ميت خاقان لإدارته النشاط بدون ترخيص وحيازته مواد غذائية مجهولة المصدر وضبط 10 طن أرز و3 طن سكر، والأخر ضد المدير المسئول عن مخزن أسمدة ومخصبات زراعية بناحية ميت خلف يعمل بدون ترخيص و تجميع مخصبات زراعية منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك والتحفظ على 20 طن مخصبات زراعية، وكذا تم تحرير محضر ضد المدير المسئول عن محل دواجن لحيازته وعرضه للبيع لحوم مفرومة ودواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمى وضبط 160 كجم لحوم ودواجن منتهية الصلاحية ، فيما تم تحرير محضر ضد صاحب محل أدخنة وسجائر بناحية بندر شبين الكوم لحيازته وعرضه للبيع سجائر مستوردة ومهربة من الجمارك وغير مطابقة للمواصفات القياسية.

وأضاف الجمال، أنه تم تحرير محضرين أحدهم بناحية بندر تلا ضد المسئول عن محل جزارة لحيازته وعرضه للبيع لحوم بلدية غير صالحة للاستهلاك الأدمى والتحفظ على 80 كجم لحوم بلدية ، والآخر بناحية ميت برة بقويسنا ضد صاحب صيدلية لحيازته وعرضه للبيع أدوية مهربة وغير مسجلة بوزارة الصحة وغير مصرح بتداولها والتحفظ على 9 عبوات أدوية مختلفة الأنواع .

ومن جانبه وجه محافظ المنوفية، رؤساء الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة وبالتنسيق مع مديريات التموين والصحة والطب البيطرى بضرورة الاستمرار فى تكثيف الحملات التفتيشية لتشديد الإحكام والرقابة للتأكد من المعروضات والالتزام بالأسعار المقررة حفاظاً على حقوق المواطنين واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين لحماية المواطنين ضد أى تلاعب.

وفى الشرقية أكد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، على مدير مديرية الطب البيطرى بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على محلات الجزارة و شوادر بيع اللحوم وثلاجات الحفظ ومحلات بيع وتصنيع الأسماك لضبط الأسعار ، والتأكد من صلاحية المنتجات المعروضة ومراعاتها لكافة الاشتراطات الصحية والبيئية للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، مشدداً على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

ومن جهته أوضح الدكتور بركات محمد على مدير مديرية الطب البيطرى أن المديرية " إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم- قسم الصحة العامة والتفتيش على اللحوم بجميع الإدارات البيطرية" بالإشتراك مع الجهات المعنية "مجالس المدن - الرقابة التموينية - مباحث التموين – الرقابة الصحية"، وبالتنسيق مع جهاز حماية المستهلك قامت خلال الفترة من 28 إبريل إلى 2 مايو الحالى بتنفيذ حملات تفتيشية ، لضبط سوق اللحوم والأسماك بجميع مراكز المحافظة.

وأسفرت الحملات التفتيشية عن تحرير 25 محضر مخالفة بمراكز فاقوس و القنايات و بلبيس و الإبراهيمية والحسينية و أولاد صقر و أبو كبير و ديرب نجم لـ ثلاجة لحفظ اللحوم والأسماك و4 ثلاجات لحفظ وبيع السماك وأثنين سوبر ماركت و 7 مصنع و محل لبيع الأسماك و 11 محل جزارة وضبط 600 كجم رنجة و 476 كجم سمك و 300 كجم جمبرى و9 كجم دهون و 7 كجم لحوم قطع و 23 كجم قطع دجاج مجهولة المصدر بدون بيانات تم سحب عينات لتحديد صلاحيتها و 51 كجم لحوم ذبح خارج المجازر الحكومية و 41 كجم رنجة وفسيخ و 3كجم كبده غير صالحة للاستهلاك.

فيما شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنشاة بمحافظة سوهاج، حملات مكبرة لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، وأسفرت عن تحرير 71 محضر غرامة فورية لعدم ارتداء كمامة، ومصادرة 114 شيشة، وغلق 9 مقهى مخالف للإجراءات الاحترازية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، كما تم تنفيذ حملات رش وتطهير بشوارع قرى " الزوك الغربية ، والزوك الشرقية"، وبعض الشوارع الرئيسية والفرعية، و جميع المصالح الخدمية .