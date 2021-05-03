اليوم السابع
Ads
الإثنين، 03 مايو 2021 05:36 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

حصاد الوزارات.. الصحة تؤكد توافر مخزون كاف من الأكسجين الطبى بجميع المستشفيات

الإثنين، 03 مايو 2021 05:00 م
حصاد الوزارات.. الصحة تؤكد توافر مخزون كاف من الأكسجين الطبى بجميع المستشفيات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة
إعداد مدحت وهبة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

حصاد الوزارات

الصحة

مخزون الأكسجين بالمستشفيات

اخبار مصرية

اخبار مصر

اخبار اليوم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة